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Фильмы, удивившие авторов рейтингом 

Рамблер 52 минуты назад
В 2018 году вышла научно-фантастическая картина «Хроники хищных городов». Приключенческой ленте предсказывали успех, ведь она была снята по популярной книге, а продюсером стал Питер Джексон, снявший трилогию «Властелин колец». У фильма был захватывающий сюжет, да и специалисты по компьютерной графике постарались, украсив кадры передовыми спецэффектами. Увы, критики разнесли ленту, публика тоже была не в восторге. По некоторым данным, «Хроники хищных городов» до сих пор не окупили себя. Этот исход явно озадачил и расстроил создателей, ведь они рассчитывали, что их детище положит начало франшизе.
Смотрите видео и узнайте о других фильмах, которые не оправдали ожиданий.
Фильмы , Видео , Питер Джексон
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