Фильмы, удивившие авторов рейтингом

В 2018 году вышла научно-фантастическая картина «Хроники хищных городов». Приключенческой ленте предсказывали успех, ведь она была снята по популярной книге, а продюсером стал Питер Джексон , снявший трилогию «Властелин колец». У фильма был захватывающий сюжет, да и специалисты по компьютерной графике постарались, украсив кадры передовыми спецэффектами. Увы, критики разнесли ленту, публика тоже была не в восторге. По некоторым данным, «Хроники хищных городов» до сих пор не окупили себя. Этот исход явно озадачил и расстроил создателей, ведь они рассчитывали, что их детище положит начало франшизе.

Смотрите видео и узнайте о других фильмах, которые не оправдали ожиданий.