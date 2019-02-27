Фильмы, которые удивят зрителей в 2019 году

На осень 2019 года запланирован выход очередного фильма Мартина Скорсезе . Это будет биографическая драма «Ирландец», в которой появятся актёры Аль Пачино Роберт Де Ниро . Оба артиста уже немолоды, но определённо не растеряли актёрского дарования, хоть и снимаются в последние годы в посредственных картинах. Зрители увидят исполнителей ролей существенно помолодевшими, поскольку создатели использовали технологию компьютерного омоложения. Спецэффекты значительно удорожили производство картины, для Скорсезе «Ирландец» станет самым дорогим фильмом в карьере, но у него есть все шансы отбить затраты.

Видео рассказывает о других фильмах, которые могут всех удивить в нынешнем году.