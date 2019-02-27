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Фильмы, которые удивят зрителей в 2019 году 

Рамблер 50 минут назад
На осень 2019 года запланирован выход очередного фильма Мартина Скорсезе. Это будет биографическая драма «Ирландец», в которой появятся актёры Аль Пачино и Роберт Де Ниро. Оба артиста уже немолоды, но определённо не растеряли актёрского дарования, хоть и снимаются в последние годы в посредственных картинах. Зрители увидят исполнителей ролей существенно помолодевшими, поскольку создатели использовали технологию компьютерного омоложения. Спецэффекты значительно удорожили производство картины, для Скорсезе «Ирландец» станет самым дорогим фильмом в карьере, но у него есть все шансы отбить затраты.
Видео рассказывает о других фильмах, которые могут всех удивить в нынешнем году.
Фильмы , Видео , Аль Пачино , Мартин Скорсезе , Роберт де Ниро
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