Диснеевские принцессы, о которых забыли

На диснеевских принцесс равняются девочки из всех уголков мира. Героини, появившиеся в мультфильмах киностудии, стали образцом для подражания для юных зрительниц. Сейчас в официальном списке 11 принцесс, но в анимационных лентах были и другие нарисованные красавицы, которые могли бы попасть в этот список. Например, Анастасия, героиня одноимённой ленты (1997). Анастасия — дочь российского императора Николая Второго , которой в мультике приготовлена масса приключений.

Видео рассказывает о других девушках из мультфильмов киностудии, которые могли бы войти в официальный список принцесс Диснея.