Триллеры про маньяков, которые всерьез напугают

Триллеры про маньяков — не самый популярный жанр в кинематографе, однако и у таких лент есть фанаты. Многие картины сняты на основе реальных историй, и это лишь повышает интерес зрителей к ним. Ужастик «Монстр из Мартфу» (2016) рассказывает о событиях, происходивших в небольшом венгерском городке в конце пятидесятых годов прошлого века. В городе произошло несколько убийств, в которых обвинили одного из жителей. Мужчина отправился за решётку, всё вздохнули спокойно, но спустя семь лет убийства возобновились. Найти маньяка пытаются и местная полиция, и прибывший из столицы следователь.

Видео рассказывает о других триллерах, которые достойны просмотра.