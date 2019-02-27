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Триллеры про маньяков, которые всерьез напугают 

Рамблер 20 минут назад
Триллеры про маньяков — не самый популярный жанр в кинематографе, однако и у таких лент есть фанаты. Многие картины сняты на основе реальных историй, и это лишь повышает интерес зрителей к ним. Ужастик «Монстр из Мартфу» (2016) рассказывает о событиях, происходивших в небольшом венгерском городке в конце пятидесятых годов прошлого века. В городе произошло несколько убийств, в которых обвинили одного из жителей. Мужчина отправился за решётку, всё вздохнули спокойно, но спустя семь лет убийства возобновились. Найти маньяка пытаются и местная полиция, и прибывший из столицы следователь.
Видео рассказывает о других триллерах, которые достойны просмотра.
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