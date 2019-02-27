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Неудачные дубли, украсившие фильмы 

Рамблер 2 часа назад
В романтической комедии «Дневники принцессы» (2001) актриса Энн Хэтэуэй сыграла обычную девочку-подростка, которая неожиданно для себя становится принцессой. В начале фильма героиня Энн — типичная невзрачная «ботаничка», вечно попадающая в неловкие ситуации и мечтающая стать невидимой для людей из-за этого. На съёмках одного эпизода в одном из дублей актриса свалилась со скамейки на стадионе. Наверняка Энн сильно ударилась, но это падение так точно характеризовало нелепость персонажа, что дубль оставили. В итоге он стал настоящим украшением картины.
О других неудачных дублях, которые сделали фильмы лучше, узнайте из видео.
Фильмы , Актеры , Видео , Энн Хэтэуэй
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