Неудачные дубли, украсившие фильмы

В романтической комедии «Дневники принцессы» (2001) актриса Энн Хэтэуэй сыграла обычную девочку-подростка, которая неожиданно для себя становится принцессой. В начале фильма героиня Энн — типичная невзрачная «ботаничка», вечно попадающая в неловкие ситуации и мечтающая стать невидимой для людей из-за этого. На съёмках одного эпизода в одном из дублей актриса свалилась со скамейки на стадионе. Наверняка Энн сильно ударилась, но это падение так точно характеризовало нелепость персонажа, что дубль оставили. В итоге он стал настоящим украшением картины.

О других неудачных дублях, которые сделали фильмы лучше, узнайте из видео.