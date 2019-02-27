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Как актеры играют нарисованных персонажей 

Рамблер 1 час назад
В некоторых фильмах компьютерную графику используют, чтобы нарисовать персонажей. Такие технологии применяются для создания животных, в фильме «Гарфилд», например. Но некоторые режиссеры пошли дальше и создавали героев с помощью настоящих актеров.
Такой метод анимации называется «захват движения». Впервые ее использовали на съемках мультфильма «Полярный экспресс» в 2004 году. Он вошел в Книгу рекордов Гиннесса как первый фильм, где вся игра актеров передана оцифровкой. Так снимали «Аватар» и некоторых персонажей из «Властелина колец».
Технология захвата движения записывает не само изображение, а только движения человека с помощью специальных отражающих маркеров и системы инфракрасных излучателей. Камеры
считывают данные и передают их на компьютер режиссеру.
hollywoodstreams/Youtube
Это довольно сложная технология. Для того, чтобы как можно точнее записать движения, в помещении устанавливают камеры. Чем их больше, тем точнее будет изображение. Артист надевает костюм с датчиками, которые расположены к самым подвижным точкам: локти, колени, плечи, бедра.
Перед началом работы все камеры настраивают так, чтобы они видели маркеры на теле одного человека. Потом на компьютере рисуют примерную графику и режиссер видит будущий фильм. На эти движения художники накладывают рисунки персонажей.
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Фильмы , Видео
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