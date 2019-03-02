Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Любовницы
Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Тетрадь дружбы Нацумэ
Мультфильм, Семейный
Купить билет
Алита: Боевой ангел
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Громкая связь
Комедия
Купить билет
Наркокурьер
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Юморист
Биография, Драма
Купить билет
Семь ужинов
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Тобол
Исторический, Драма
Купить билет
Клаустрофобы
Триллер
Купить билет
Навсикая из долины ветров
Мультфильм, Аниме, Фэнтези
Купить билет
Две королевы
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
Ван Гоги
Драма
Купить билет
Бабушка лёгкого поведения 2
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Счастливого нового дня смерти
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Мирай из будущего
Мультфильм, Приключение, Драма
Купить билет
Снегоуборщик
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет

Случаи на съемках триллеров, которые напугали актеров 

Рамблер 7 часов назад
Фото: кадр из фильма «Заклятие-2»
Триллеры способны напугать даже самых стойких и невозмутимых зрителей. Да и съемки в фильмах ужасов — порой занятие на самое приятное. Некоторые актеры долго не могли прийти в себя после участия в таких картинах.
1. В фильме «Заклятье», который рассказывал о призраках, преследовавших супружескую пару, сыграла актриса Вера Фармига. Она столкнулась с паранормальными явлениями, когда готовилась к съемкам, а в последний день Вера обнаружила у себя синяки, повторяющие отметины на экране ноутбука, которые она видела ранее.
2. Актера Патрика Уилсона лишили спокойствия съемки в фильме «Заклятие-2». Патрик часто снимается в триллерах, но эта картина явно повлияла на него. Уилсон рассказал, что на площадке была занавеска, которая все время развевалась, хотя ни открытых окон, ни вентиляторов не было. Хотя артист и считает себя скептиком, в этой ситуации он вынужден был признать, что нечто непознанное существует.
3. Билл Скарсгард сыграл леденящего кровь клоуна Пеннивайза в адаптации книги Стивена Кинга «Оно». Актер слишком вжился в роль кошмарного персонажа и потом сообщил, что это было деструктивно. А после окончания съемок Билла терзали страшные сны с участием киногероя.
Комментарии
Фильмы , Стивен Кинг , Патрик Уилсон , Вера Фармига , Билл Скарсгард
Читайте также
Видео
«Что сосут чемпионы»: жуткая реклама со звездами
ТВ
Как сложилась судьба невесты Шарапова
Актеры
«Жить здорово»: самые безумные выпуски
ТВ
Какие передачи придумал Листьев на самом деле
ТВ
Главные разочарования «Оскара-2019»
Фильмы
Как Стивен Спилберг стал знаменит
Фильмы
Скандалы, которые скрыл канал Discovery
ТВ
Почему умирают актеры сериала «Глухарь»
Сериалы
Почему Голливуд разлюбил Зоуи Дешанель
Актеры
Программу Вовк «забраковали»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение