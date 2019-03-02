Случаи на съемках триллеров, которые напугали актеров

Триллеры способны напугать даже самых стойких и невозмутимых зрителей. Да и съемки в фильмах ужасов — порой занятие на самое приятное. Некоторые актеры долго не могли прийти в себя после участия в таких картинах.

1. В фильме «Заклятье», который рассказывал о призраках, преследовавших супружескую пару, сыграла актриса Вера Фармига . Она столкнулась с паранормальными явлениями, когда готовилась к съемкам, а в последний день Вера обнаружила у себя синяки, повторяющие отметины на экране ноутбука, которые она видела ранее.

2. Актера Патрика Уилсона лишили спокойствия съемки в фильме «Заклятие-2». Патрик часто снимается в триллерах, но эта картина явно повлияла на него. Уилсон рассказал, что на площадке была занавеска, которая все время развевалась, хотя ни открытых окон, ни вентиляторов не было. Хотя артист и считает себя скептиком, в этой ситуации он вынужден был признать, что нечто непознанное существует.