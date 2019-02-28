Как юная актриса-дебютантка влюбила в себя мэтра кино

Татьяну Самойлову и В 1978 году вышел фильм «Мой ласковый и нежный зверь», в основу которого легла повесть русского классика А. Чехова. Режиссёром драмы стал Эмиль Лотяну, который к тому времени уже снял картину «Табор уходит в небо». Лотяну сильно изменил литературный источник, так что Олег Янковский , которого режиссёр пригласил на главную роль, даже не узнал в сценарии повесть Чехова и отказался. Но позже Янковский разглядел в истории потенциал и дал согласие. А вот найти исполнительницу главной женской роли оказалось очень сложно. Лотяну хотел найти юную девушку, одновременно похожую на Одри Хепбёрн Людмилу Савельеву . После долгих поисков на площадке появилась 16-летняя студентка хореографического училища Галина Беляева , она-то и стала партнёршей Янковского. Как сложились отношения дебютантки и опытного режиссёра? Как родился потрясающий эмоциональный вальс? Видео раскрывает интересные факты о фильме.