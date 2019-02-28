Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Как я стал Русским
Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Алита: Боевой ангел
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Тетрадь дружбы Нацумэ
Мультфильм, Семейный
Купить билет
Громкая связь
Комедия
Купить билет
Семь ужинов
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Тобол
Исторический, Драма
Купить билет
Клаустрофобы
Триллер
Купить билет
Семья по-быстрому
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Две королевы
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
Любовницы
Комедия
Купить билет
Бабушка лёгкого поведения 2
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Омен: Перерождение
Триллер, Ужасы
Купить билет
Счастливого нового дня смерти
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Мирай из будущего
Мультфильм, Приключение, Драма
Купить билет
Навсикая из долины ветров
Мультфильм, Аниме, Фэнтези
Купить билет
Снегоуборщик
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет

Как юная актриса-дебютантка влюбила в себя мэтра кино 

Рамблер 34 минуты назад
В 1978 году вышел фильм «Мой ласковый и нежный зверь», в основу которого легла повесть русского классика А. Чехова. Режиссёром драмы стал Эмиль Лотяну, который к тому времени уже снял картину «Табор уходит в небо». Лотяну сильно изменил литературный источник, так что Олег Янковский, которого режиссёр пригласил на главную роль, даже не узнал в сценарии повесть Чехова и отказался. Но позже Янковский разглядел в истории потенциал и дал согласие. А вот найти исполнительницу главной женской роли оказалось очень сложно. Лотяну хотел найти юную девушку, одновременно похожую на Одри Хепбёрн, Татьяну Самойлову и Людмилу Савельеву. После долгих поисков на площадке появилась 16-летняя студентка хореографического училища Галина Беляева, она-то и стала партнёршей Янковского.
Как сложились отношения дебютантки и опытного режиссёра? Как родился потрясающий эмоциональный вальс? Видео раскрывает интересные факты о фильме.
Комментарии
Фильмы , Актеры , Видео , Олег Янковский , Одри Хепберн , Татьяна Самойлова , Галина Беляева , Людмила Савельева
Читайте также
Видео
«Что сосут чемпионы»: жуткая реклама со звездами
ТВ
«Жить здорово»: самые безумные выпуски
ТВ
Какие передачи придумал Листьев на самом деле
ТВ
Юная актриса-дебютантка влюбила в себя мэтра кино
Фильмы Актеры
Вышел новый трейлер «Игры престолов»
Сериалы
Неудачные дубли, украсившие фильмы
Фильмы Актеры
Актрисы, когда-то бывшие роковыми красотками
Актеры
Почему братья Пономаренко ушли из шоу Петросяна
ТВ
Триллеры про маньяков, которые всерьез напугают
Фильмы
Почему Олег Даль похоронен вместе с балериной
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение