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Объявлены номинанты премии «Ника» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Лето"
Вчера, 27 февраля, в клубе "Эльдар" были названы номинанты на премию "Ника". На победу претендуют пять российских картин.
Лидером по числу номинаций стал фильм Кирилла Серебренникова «Лето», представленный в 12 категориях из 16. Кроме того, сам режиссер поборется за награду в номинации «Лучший режиссер».
Основным конкурентом "Лета" в борьбе за главный приз стала картина "Война Анны" Алексея Федорченко, номинированная в 10 категориях.
На звание лучшего фильма претендуют также «Довлатов» Алексея Германа-младшего, «История одного назначения» Авдотьи Смирновой и «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой.
Среди актеров за престижную награду поборются Евгений Цыганов и Наталья Кудряшова (“Человек, который удивил всех”), Алексей Серебряков (“Ван Гоги”), Марта Козлова (“Война Анны”), Ирина Старшенбаум (“Лето”) и Степан Девонин (“Сердце мира”).
Церемония награждения победителей состоится в Москве 30 марта 2019 года.
Комментарии1
Фильмы , Кирилл Серебренников , Наталья Меркулова , Алексей Федорченко , Наталья Кудряшова , Ирина Старшенбаум , Авдотья Смирнова , Степан Девонин , Евгений Цыганов , Алексей Серебряков
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