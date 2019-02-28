Объявлены номинанты премии «Ника»

Вчера, 27 февраля, в клубе "Эльдар" были названы номинанты на премию "Ника". На победу претендуют пять российских картин.

Лидером по числу номинаций стал фильм Кирилла Серебренникова «Лето», представленный в 12 категориях из 16. Кроме того, сам режиссер поборется за награду в номинации «Лучший режиссер».

Основным конкурентом "Лета" в борьбе за главный приз стала картина "Война Анны" Алексея Федорченко , номинированная в 10 категориях.

Церемония награждения победителей состоится в Москве 30 марта 2019 года.