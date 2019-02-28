Объявлены номинанты премии «Ника» 

Вчера, 27 февраля, в клубе "Эльдар" были названы номинанты на премию "Ника". На победу претендуют пять российских картин.
Лидером по числу номинаций стал фильм Кирилла Серебренникова «Лето», представленный в 12 категориях из 16. Кроме того, сам режиссер поборется за награду в номинации «Лучший режиссер».
Основным конкурентом "Лета" в борьбе за главный приз стала картина "Война Анны" Алексея Федорченко, номинированная в 10 категориях.
На звание лучшего фильма претендуют также «Довлатов» Алексея Германа-младшего, «История одного назначения» Авдотьи Смирновой и «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой.
Среди актеров за престижную награду поборются Евгений Цыганов и Наталья Кудряшова (“Человек, который удивил всех”), Алексей Серебряков (“Ван Гоги”), Марта Козлова (“Война Анны”), Ирина Старшенбаум (“Лето”) и Степан Девонин (“Сердце мира”).
Церемония награждения победителей состоится в Москве 30 марта 2019 года.