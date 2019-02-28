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Фильм про Цоя стал фаворитом российских киношников 

Рамблер 4 часа назад
Летом 2018 года в российский прокат вышел фильм «Лето» режиссёра Кирилла Серебренникова. Биографический фильм рассказывает о начала творческого пути Виктора Цоя, роль которого сыграл актёр корейского происхождения Тео Ю. Зритель переносится в Ленинград начала восьмидесятых годов, где зарождается легендарный Ленинградский рок-клуб. В ленте много биографических подробностей, а некоторые персонажи списаны с известных людей. Так, прототипами героев стали музыканты Алексей Рыбин, Майк Науменко, Борис Гребенщиков, музыкальный критик Артемий Троицкий. Сейчас стало известно, что «Лето» поборется за премию «Ника»: картина номинирована в 12 номинациях из 16.
Фильмы , Видео , Кирилл Серебренников , Артемий Троицкий , Виктор Цой , Борис Гребенщиков , Алексей Рыбин , Майк Науменко , сайт "Фильм Про"
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