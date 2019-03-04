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Второстепенные киногерои, которые затмили главных 

Рамблер 7 часов назад
Фото: кадр из фильма "Что гложет Гилберта Грэйпа"
Обычно в киноисториях действуют один главный герой или парочка, а остальные добавлены для антуража. Но иногда второстепенные герои оказываются такими яркими и выразительными, что основные персонажи на их фоне просто теряются. Именно такие ситуации случились в следующих фильмах.

«12 обезьян»

Главный герой в исполнении Брюса Уиллиса, традиционно спасающего планету, но второстепенный герой в исполнении Брэда Питта выглядел куда более интригующе. Кстати, роль в этой ленте считается одной из лучших ролей Питта.

«Что гложет Гилберта Грейпа»

В картине «Что гложет Гилберта Грейпа» основная роль досталась Джонни Деппу, а его младшего брата сыграл Леонардо Ди Каприо. Тогда еще молодой Ди Капри был настолько органичен в этой роли, что перетянул все внимание публики на себя. За этот фильм Леонардо впервые номинировали на «Оскар».

«Бесславные ублюдки»

Кристоф Вальц появился в качестве отрицательного в картине «Бесславные ублюдки». Персонаж Вальца совершил массу преступлений, однако зрители не возненавидели его, а заинтересовались, ведь он был невероятно харизматичен.
Малоизвестному в Голливуде на момент съемок актеру удалось затмить суперзвезд, которые были рядом с ним на площадке, в том числе Брэда Питта и Тиля Швайгера.
Комментарии
Фильмы , Брэд Питт , Кристоф Вальц , Брюс Уиллис , Леонардо ДиКаприо
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