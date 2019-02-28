Распространенные киноштампы про конец света

Тема конца света — одна из самых популярных в кино. Либо герой-одиночка или компания смельчаков-безумцев пытаются предотвратить апокалипсис, либо они же борются с его последствиями.

Но как правило, в фильмах мы видим романтизированную историю, а вот о реальных опасностях, которые будут поджидать человека, если конец света все-таки наступит, создатели блокбастеров умалчивают.

1. В кино на защиту цивилизации встают силачи со стальными мускулами и красотки с навыками суперагентов, которые в любой подходящей ситуации пускают в ход кулаки. И как же они лечатся и восстанавливаются после драк при почти полном отсутствии медицинской помощи в пост-апокалиптическом мире?

2. Голливудское кино рассказывает, что когда планета переживает конец света и уцелеет лишь группа людей, то можно будет пользоваться чужими вещами, в том числе машинами. Вопрос лишь в том, где персонажи берут столько бензина?

3. Герои фильмов о конце света всегда в отличной форме. Они вынуждены убегать от зомби или охотиться на инопланетян. Возможно, именно эти нагрузки вполне заменяют им занятия в тренажерном зале. Но остается непонятным, кто занимается сельским хозяйством и производит еду? Вопрос о том, откуда у них есть чистая питьевая вода, также остается без ответа.