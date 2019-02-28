Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Как я стал Русским
Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Тетрадь дружбы Нацумэ
Мультфильм, Семейный
Купить билет
Алита: Боевой ангел
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Громкая связь
Комедия
Купить билет
Семь ужинов
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Тобол
Исторический, Драма
Купить билет
Клаустрофобы
Триллер
Купить билет
Семья по-быстрому
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Две королевы
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
Любовницы
Комедия
Купить билет
Бабушка лёгкого поведения 2
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Омен: Перерождение
Триллер, Ужасы
Купить билет
Счастливого нового дня смерти
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Мирай из будущего
Мультфильм, Приключение, Драма
Купить билет
Навсикая из долины ветров
Мультфильм, Аниме, Фэнтези
Купить билет
Снегоуборщик
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет

Распространенные киноштампы про конец света 

Рамблер 4 часа назад
Фото: кадр из фильма «Война миров Z»
Тема конца света — одна из самых популярных в кино. Либо герой-одиночка или компания смельчаков-безумцев пытаются предотвратить апокалипсис, либо они же борются с его последствиями.
Но как правило, в фильмах мы видим романтизированную историю, а вот о реальных опасностях, которые будут поджидать человека, если конец света все-таки наступит, создатели блокбастеров умалчивают.
1. В кино на защиту цивилизации встают силачи со стальными мускулами и красотки с навыками суперагентов, которые в любой подходящей ситуации пускают в ход кулаки. И как же они лечатся и восстанавливаются после драк при почти полном отсутствии медицинской помощи в пост-апокалиптическом мире?
2. Голливудское кино рассказывает, что когда планета переживает конец света и уцелеет лишь группа людей, то можно будет пользоваться чужими вещами, в том числе машинами. Вопрос лишь в том, где персонажи берут столько бензина?
3. Герои фильмов о конце света всегда в отличной форме. Они вынуждены убегать от зомби или охотиться на инопланетян. Возможно, именно эти нагрузки вполне заменяют им занятия в тренажерном зале. Но остается непонятным, кто занимается сельским хозяйством и производит еду? Вопрос о том, откуда у них есть чистая питьевая вода, также остается без ответа.
Комментарии1
Фильмы
Читайте также
Видео
«Что сосут чемпионы»: жуткая реклама со звездами
ТВ
«Жить здорово»: самые безумные выпуски
ТВ
Какие передачи придумал Листьев на самом деле
ТВ
Герои «Игры престолов», которые скоро погибнут
Сериалы
Фильм про Цоя стал фаворитом российских киношников
Фильмы
Популярные ленты, способные растрогать и циников
Фильмы
Что стало с ведущими «Орла и решки»
ТВ
Лучшие сериалы 2019 года
Сериалы
Тайные романы Олега Янковского
Актеры
Юная актриса-дебютантка влюбила в себя мэтра кино
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение