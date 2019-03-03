Как в кино снимают перестрелки

Кинематограф прошел огромный путь от настоящих выстрелов в людей на съемочной площадке до современных сложнейших технологий для съемки перестрелок.

Настоящие патроны и жертвы кино

Уже в 1903 году вышел один из первых фильмов, где зрители увидели настоящую стрельбу — «Большое ограбление поезда» Эдвина С. Портера. Как на съемках использовали реальное боевое оружие? Актеры просто целились не в своих коллег, а выше над их головами. Разумеется, при таких методах съемки избежать несчастных случаев было невозможно. Например, знаменитой жертвой кино стал Брэндон Ли , погибший во время съемок фильма «Ворон», потому что кто-то зарядил оружие боевым патроном вместо холостого.

Но настоящее оружие использовалось еще долгое время после этого, потому что гораздо легче было просто стрелять холостыми патронами или направлять дуло в сторону, чем придумать специальную безопасную технологию. Иногда актеры отказывались играть в сценах, где в них должны были стрелять из реального оружия. И оказывались правы. Например, в 1938 году Джеймс Кэгни сказал, что не будет играть в такой сцене фильма «Ангелы с грязными лицами». Поэтому его сняли отдельно, а выстрелы — отдельно. Оказалось, что пули рикошетом отлетали именно в то место, где должен был стоять актер.

Современные секреты киноперестрелок

В Голливуде уже давно существуют компании, занимающиеся сдачей в аренду специального оружия для съемок. Оно модифицировано так, чтобы из него можно было стрелять только холостыми патронами.

Как в кино стреляют в объекты?

А как же снимают стрельбу, например, в стену, от которой отлетают куски после выстрела? Раньше в такую стену просто стреляли кусочками мрамора или мела из рогатки. Теперь же используются специальные заряды-взрыватели. Такие заряды заранее вкладываются в будущее пулевое отверстие в стене, дереве или в полу. В момент, когда в это место «попадает пуля», заряд просто взрывается, разлетаясь вместе с заранее заложенной туда «кинопылью» и осколками стены. Сегодня вместо пирозарядов также стараются использовать сжатый воздух.

Как в кино стреляют в людей?

С людьми дела обстоят сложнее, ведь безопасность теперь на первом месте. Между телом и зарядом делают специальные накладки, чтобы защитить человека от повреждений. Уже на заряд прикрепляется мешочек с «кинокровью». Если при взрыве одежда на человеке должна будет порваться, ее заранее подрезают в некоторых местах. Актеры говорят, что процесс съемки таких сцен — дело неприятное.

А когда в актера в кадре должны выстрелить несколько раз, задача для него еще больше усложняется. Например, на съемках фильма «Крестный отец» к телу актера Джеймса Каане было прикреплено около двадцати таких устройств! В более бюджетных фильмах в актеров иногда просто стреляют специальными желатиновыми шариками с краской, напоминающей кровь. Конечно, это выглядит куда менее реалистично.

С пиротехникой в кино работают только специально обученные люди с соответствующими сертификатами. Для непрофессионала такие приемы могут закончиться плохо, поэтому ни в коем случае не пытайтесь сделать такое сами.