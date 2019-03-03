Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Любовницы
Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Тетрадь дружбы Нацумэ
Мультфильм, Семейный
Купить билет
Алита: Боевой ангел
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Юморист
Биография, Драма
Купить билет
Громкая связь
Комедия
Купить билет
Наркокурьер
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Семь ужинов
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Тобол
Исторический, Драма
Купить билет
Навсикая из долины ветров
Мультфильм, Аниме, Фэнтези
Купить билет
Клаустрофобы
Триллер
Купить билет
Две королевы
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
Ван Гоги
Драма
Купить билет
Бабушка лёгкого поведения 2
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Счастливого нового дня смерти
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Мирай из будущего
Мультфильм, Приключение, Драма
Купить билет
Снегоуборщик
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет

Как в кино снимают перестрелки 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Матрица"
Кинематограф прошел огромный путь от настоящих выстрелов в людей на съемочной площадке до современных сложнейших технологий для съемки перестрелок.

Настоящие патроны и жертвы кино

Уже в 1903 году вышел один из первых фильмов, где зрители увидели настоящую стрельбу — «Большое ограбление поезда» Эдвина С. Портера. Как на съемках использовали реальное боевое оружие? Актеры просто целились не в своих коллег, а выше над их головами. Разумеется, при таких методах съемки избежать несчастных случаев было невозможно. Например, знаменитой жертвой кино стал Брэндон Ли, погибший во время съемок фильма «Ворон», потому что кто-то зарядил оружие боевым патроном вместо холостого.
Но настоящее оружие использовалось еще долгое время после этого, потому что гораздо легче было просто стрелять холостыми патронами или направлять дуло в сторону, чем придумать специальную безопасную технологию. Иногда актеры отказывались играть в сценах, где в них должны были стрелять из реального оружия. И оказывались правы. Например, в 1938 году Джеймс Кэгни сказал, что не будет играть в такой сцене фильма «Ангелы с грязными лицами». Поэтому его сняли отдельно, а выстрелы — отдельно. Оказалось, что пули рикошетом отлетали именно в то место, где должен был стоять актер.

Современные секреты киноперестрелок

В Голливуде уже давно существуют компании, занимающиеся сдачей в аренду специального оружия для съемок. Оно модифицировано так, чтобы из него можно было стрелять только холостыми патронами.

Как в кино стреляют в объекты?

А как же снимают стрельбу, например, в стену, от которой отлетают куски после выстрела? Раньше в такую стену просто стреляли кусочками мрамора или мела из рогатки. Теперь же используются специальные заряды-взрыватели. Такие заряды заранее вкладываются в будущее пулевое отверстие в стене, дереве или в полу. В момент, когда в это место «попадает пуля», заряд просто взрывается, разлетаясь вместе с заранее заложенной туда «кинопылью» и осколками стены. Сегодня вместо пирозарядов также стараются использовать сжатый воздух.

Как в кино стреляют в людей?

С людьми дела обстоят сложнее, ведь безопасность теперь на первом месте. Между телом и зарядом делают специальные накладки, чтобы защитить человека от повреждений. Уже на заряд прикрепляется мешочек с «кинокровью». Если при взрыве одежда на человеке должна будет порваться, ее заранее подрезают в некоторых местах. Актеры говорят, что процесс съемки таких сцен — дело неприятное.
А когда в актера в кадре должны выстрелить несколько раз, задача для него еще больше усложняется. Например, на съемках фильма «Крестный отец» к телу актера Джеймса Каане было прикреплено около двадцати таких устройств! В более бюджетных фильмах в актеров иногда просто стреляют специальными желатиновыми шариками с краской, напоминающей кровь. Конечно, это выглядит куда менее реалистично.
С пиротехникой в кино работают только специально обученные люди с соответствующими сертификатами. Для непрофессионала такие приемы могут закончиться плохо, поэтому ни в коем случае не пытайтесь сделать такое сами.
Комментарии1
Фильмы , Джеймс Кэгни , Брэндон Ли
Читайте также
Видео
«Что сосут чемпионы»: жуткая реклама со звездами
ТВ
Как сложилась судьба невесты Шарапова
Актеры
Горячие красотки нашего кино в детстве
Актеры
Судьба «королевы эпизодов» Натальи Крачковской
Актеры
«Жить здорово»: самые безумные выпуски
ТВ
Какие передачи придумал Листьев на самом деле
ТВ
Главные разочарования «Оскара-2019»
Фильмы
Как Стивен Спилберг стал знаменит
Фильмы
Скандалы, которые скрыл канал Discovery
ТВ
Почему умирают актеры сериала «Глухарь»
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение