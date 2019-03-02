Одним из первых попытался снять кино на «фабрике грез» еще Сергей Эйзенштейн в 1930 году. Режиссер подписал контракт с Paramount Pictures на постановку картины по роману Теодора Драйзера «Американская трагедия». Уже был готов сценарий, но в последний момент студия его отклонила, посчитав, что в нем «вызов американскому обществу».
Кстати, самому Драйзеру сценарий пришелся по душе, но к нему никто не прислушался.
Эйзенштейну в итоге не удалось покорить Голливуд, но его мечту попытались осуществить современные российские режиссеры.
“Танго и Кэш”
Кадр из фильма "Танго и Кэш"
Стать своим в Голливуде решил и Андрей Кончаловский, который ради этого даже уехал в 1980 году из родной страны. В его американской фильмографии такие проекты, как «Возлюбленные Марии», «Поезд-беглец», «Гомер и Эдди». Но по-настоящему известным стал комедийный боевик «Танго и Кэш» и Куртом Расселом и Сильвестром Сталлоне в главных ролях. Правда в конце работы Кончаловского отстранили от создания фильма, заменив Альбертом Магноли, из-за разногласий с продюсерами.
“Особо опасен”
Кадр из фильма "Особо опасен"
На сегодняшний день, наверно, самую успешную карьеру в Голливуде удалось сделать Тимуру Бекмамбетову. Среди его работ, снятых на «фабрике грез», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» и блокбастер «Особо опасен».
Пожалуй, лучшим проектом можно считать последнюю картину, участие в которой приняли такие звезды, как Анджелина Джоли, Джеймс МакЭвой и Морган Фриман.
“Седьмой сын”
Кадр из фильма "Седьмой сын"
В 2010 году студия Warner Bros предложила режиссеру Сергею Бодрову-старшему поставить фильм по роману Джозефа Делани «Ученик ведьмака». Продюсерам нужна была история, которая могла бы повторить успех франшизы о Гарри Поттере.
В фэнтезийной картине приняли участие Джулианна Мур, Джефф Бриджес и Бен Барнс. Правда, высокобюджетный блокбастер ожиданий не оправдал, собрав в прокате лишь чуть больше половины затраченной на него суммы.