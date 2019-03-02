Голливудские фильмы, которые сняли русские режиссеры

Одним из первых попытался снять кино на «фабрике грез» еще Сергей Эйзенштейн в 1930 году. Режиссер подписал контракт с Paramount Pictures на постановку картины по роману Теодора Драйзера «Американская трагедия». Уже был готов сценарий, но в последний момент студия его отклонила, посчитав, что в нем «вызов американскому обществу».

Кстати, самому Драйзеру сценарий пришелся по душе, но к нему никто не прислушался.

Эйзенштейну в итоге не удалось покорить Голливуд, но его мечту попытались осуществить современные российские режиссеры.

“Танго и Кэш”

Кадр из фильма "Танго и Кэш"

Стать своим в Голливуде решил и Андрей Кончаловский , который ради этого даже уехал в 1980 году из родной страны. В его американской фильмографии такие проекты, как «Возлюбленные Марии», «Поезд-беглец», «Гомер и Эдди». Но по-настоящему известным стал комедийный боевик «Танго и Кэш» и Куртом Расселом Сильвестром Сталлоне в главных ролях. Правда в конце работы Кончаловского отстранили от создания фильма, заменив Альбертом Магноли, из-за разногласий с продюсерами.

“Особо опасен”

Кадр из фильма "Особо опасен"

На сегодняшний день, наверно, самую успешную карьеру в Голливуде удалось сделать Тимуру Бекмамбетову . Среди его работ, снятых на «фабрике грез», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» и блокбастер «Особо опасен».

“Седьмой сын”

Кадр из фильма "Седьмой сын"

В 2010 году студия Warner Bros предложила режиссеру Сергею Бодрову-старшему поставить фильм по роману Джозефа Делани «Ученик ведьмака». Продюсерам нужна была история, которая могла бы повторить успех франшизы о Гарри Поттере