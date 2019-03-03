Зачем в кино нужна хлопушка

В современном кино используются сложнейшие технологии для съемок и монтажа. Неужели простая табличка с хлопушкой до сих пор нужна на кинопроизводстве? И зачем вообще ее придумали?

Нужно помнить, что фильм снимается не сразу. Для того, чтобы сцена получилась, часто приходится делать десятки дублей. И так с каждой из множества сцен фильма. Когда снимают каждый новый дубль новой сцены, на хлопушке пишется вся нужная информация. Помощник режиссера отмечает, в каком дубле что получилось лучше всего. И потом, когда режиссер решает вставить тот или иной дубль в фильм, найти нужный легче. При монтаже картины вместо картинок первого кадра сцены монтажер видит хлопушку, на которой написан номер сцены и дубля. Поэтому он быстро и без проблем находит именно тот дубль, который нужен режиссеру.

А зачем же нужен хлопок перед началом съемки? Для проверки корректной записи звука перед началом дубля. Так звукорежиссер может быть уверен, что звук записывается, и что съемка пройдет без технических сбоев. К тому же, хлопок очень помогает при синхронизации видео и звуковой дорожки при монтаже, ведь в кино звук и изображение часто записываются отдельно.

На кинопроизводстве существует даже специальная профессия для человека, который занимается хлопушкой. Справляться с этим не так просто, как кажется на первый взгляд. Нужно вовремя хлопать, успевать фиксировать дубли и быстро исполнять все команды режиссера.