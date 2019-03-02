«Капитан Марвел» напомнил фанатам об иллюзиях 90-х

Авторы предстоящего супергеройского фильма "Капитан Марвел" предложили своим поклонникам вспомнить прошлое.

В официальном твиттере киноленты создатели опубликовали оптические иллюзии, которые были популярны в девяностых.

twitter.com/captainmarvel

Обычно их можно было найти на задней обложке школьных тетрадей и дневников. Школьники этого времени тратили немало часов, чтобы разгадать хитрую оптическую загадку. Некоторые даже уверяли, что им это удалось. А может быть, самоме время сделать еще одну попытку и разгадать детскую задачу?

twitter.com/captainmarvel

Премьера "Капитана Марвела" назначена на 7 марта 2019 года. В центре сюжета — майор Кэрол Денверс, роль которой исполнила Бри Ларсон