Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Любовницы
Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Тетрадь дружбы Нацумэ
Мультфильм, Семейный
Купить билет
Алита: Боевой ангел
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Громкая связь
Комедия
Купить билет
Наркокурьер
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Юморист
Биография, Драма
Купить билет
Семь ужинов
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Тобол
Исторический, Драма
Купить билет
Клаустрофобы
Триллер
Купить билет
Навсикая из долины ветров
Мультфильм, Аниме, Фэнтези
Купить билет
Две королевы
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
Ван Гоги
Драма
Купить билет
Бабушка лёгкого поведения 2
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Счастливого нового дня смерти
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Мирай из будущего
Мультфильм, Приключение, Драма
Купить билет
Снегоуборщик
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет

«Капитан Марвел» напомнил фанатам об иллюзиях 90-х 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Капитан Марвел"
Авторы предстоящего супергеройского фильма "Капитан Марвел" предложили своим поклонникам вспомнить прошлое.
В официальном твиттере киноленты создатели опубликовали оптические иллюзии, которые были популярны в девяностых.
twitter.com/captainmarvel
Обычно их можно было найти на задней обложке школьных тетрадей и дневников. Школьники этого времени тратили немало часов, чтобы разгадать хитрую оптическую загадку. Некоторые даже уверяли, что им это удалось. А может быть, самоме время сделать еще одну попытку и разгадать детскую задачу?
twitter.com/captainmarvel
Премьера "Капитана Марвела" назначена на 7 марта 2019 года. В центре сюжета — майор Кэрол Денверс, роль которой исполнила Бри Ларсон.
twitter.com/captainmarvel
Фильмы , Бри Ларсон
Читайте также
Видео
«Что сосут чемпионы»: жуткая реклама со звездами
ТВ
Как сложилась судьба невесты Шарапова
Актеры
«Жить здорово»: самые безумные выпуски
ТВ
Какие передачи придумал Листьев на самом деле
ТВ
Главные разочарования «Оскара-2019»
Фильмы
Как Стивен Спилберг стал знаменит
Фильмы
Скандалы, которые скрыл канал Discovery
ТВ
Почему умирают актеры сериала «Глухарь»
Сериалы
Почему Голливуд разлюбил Зоуи Дешанель
Актеры
Программу Вовк «забраковали»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение