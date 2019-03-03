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В России перенесли премьеру фильма «Мстители: Финал» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма «Мстители. Финал»
Одной из самых ожидаемых картин этой весны, безусловно, является заключительная часть знаменитых «Мстителей». Съемки фильма велись в обстановке строжайшей секретности, актерам было наказано не отвечать ни на какие вопросы, касающиеся картины, зрители строили и продолжают строить всевозможные предположения относительно того, каким же образом развернется сюжет и чем все закончится.
И когда ждать осталось не так уж и долго, представители прокатной компании Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing вдруг решили перенести премьеру фильма.
Дату выхода фильма «Мстители: Финал» перенесли, к слову, лишь в России. Наши зрители увидят заключительную часть супергеройского блокбастера лишь 29 апреля, на три дня позже, чем в США. Напомним, что изначально картина «Мстители: Финал» должна была появиться на больших экранах России 25 апреля 2019 года.
По какой причине руководство прокатной компании решило изменить дату премьеры, не уточняется.
Комментарии1
Фильмы , Walt Disney
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