В России перенесли премьеру фильма «Мстители: Финал»

Одной из самых ожидаемых картин этой весны, безусловно, является заключительная часть знаменитых «Мстителей». Съемки фильма велись в обстановке строжайшей секретности, актерам было наказано не отвечать ни на какие вопросы, касающиеся картины, зрители строили и продолжают строить всевозможные предположения относительно того, каким же образом развернется сюжет и чем все закончится.

И когда ждать осталось не так уж и долго, представители прокатной компании Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing вдруг решили перенести премьеру фильма.

Дату выхода фильма «Мстители: Финал» перенесли, к слову, лишь в России. Наши зрители увидят заключительную часть супергеройского блокбастера лишь 29 апреля, на три дня позже, чем в США. Напомним, что изначально картина «Мстители: Финал» должна была появиться на больших экранах России 25 апреля 2019 года.

По какой причине руководство прокатной компании решило изменить дату премьеры, не уточняется.