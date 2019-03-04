«Как приручить дракона 3» сохраняет лидерство

Фото: Кадр из мультфильма "Как приручить дракона"

Мультфильм "Как приручить дракона 3" продолжает лидировать в российском прокате. Общие сборы уже превысили 1 млрд рублей.

Премьера анимационного фильма состоялась 21 февраля и уже в первые выходные стала самым кассовым фильмом среди остальных. Заключительная часть уже побила рекорды двух предыдущих. По прогнозам экспертов, "Как приручить дракона 3" может собрать еще несколько миллионов.

На втором месте российского бокс-офиса оказалась комедия "Любовницы". Этот фильм принес создателям 114 млн рублей за минувшие выходные.