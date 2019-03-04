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Названы лучшие романтические комедии за последние 10 лет 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма «Любовь без обязательств»
Весна — время романтики, любви и всех сопутствующих ей «атрибутов». Поэтому, наверно, весьма символично, что список лучших романтических комедий появился именно в это время года.
Романтически настроенным натурам, влюбленным и тем, кто только в поиске настоящего чувства, эксперты портала IndieWire предлагают познакомиться с лучшими романтическими комедиями за последние десять лет. Причем найти фильм по вкусу удастся каждому: в рейтинг вошли как легкие ленты, над сюжетами которых не придется особо задумываться, так и более глубокомысленные картины.
Любая из этих картин достойна внимания. А смотреть их лучше всего, укутавшись в плед и неспешно смакуя любимое вино. И, разумеется, вдвоем.
Итак, собственно, список:
15. «500 дней лета», 2009
14. «Я люблю тебя, Филлип Моррис», 2009
13. «Будущее», 2011
12. «Девичник в Вегасе», 2011
11. «Эта дурацкая любовь», 2011
10. «Если хочешь хорошо провести время, звони…», 2012
9. «Довольно слов», 2013
8. «Бойфренд из будущего», 2013
7. «Врожденный порок», 2014
6. «Свой ребенок», 2014
5. «Лобстер», 2015
4. «Краденое свидание», 2015
3. «Любовь без обязательств», 2015
2. «Патерсон», 2016
1. «Любовь — болезнь», 2017
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Фильмы , Филлип Моррис
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