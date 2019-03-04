Названы лучшие романтические комедии за последние 10 лет

Весна — время романтики, любви и всех сопутствующих ей «атрибутов». Поэтому, наверно, весьма символично, что список лучших романтических комедий появился именно в это время года.

Романтически настроенным натурам, влюбленным и тем, кто только в поиске настоящего чувства, эксперты портала IndieWire предлагают познакомиться с лучшими романтическими комедиями за последние десять лет. Причем найти фильм по вкусу удастся каждому: в рейтинг вошли как легкие ленты, над сюжетами которых не придется особо задумываться, так и более глубокомысленные картины.

Любая из этих картин достойна внимания. А смотреть их лучше всего, укутавшись в плед и неспешно смакуя любимое вино. И, разумеется, вдвоем.

Итак, собственно, список:

15. «500 дней лета», 2009

13. «Будущее», 2011

12. «Девичник в Вегасе», 2011

11. «Эта дурацкая любовь», 2011

10. «Если хочешь хорошо провести время, звони…», 2012

9. «Довольно слов», 2013

8. «Бойфренд из будущего», 2013

7. «Врожденный порок», 2014

6. «Свой ребенок», 2014

5. «Лобстер», 2015

4. «Краденое свидание», 2015

3. «Любовь без обязательств», 2015

2. «Патерсон», 2016

1. «Любовь — болезнь», 2017