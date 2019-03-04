Зачем нужен занавес в старых кинотеатрах

Вы когда-нибудь замечали, что около большого экрана в кинотеатре иногда висит занавес? На самом деле, существует несколько версий их предназначения.

Тот занавес, который мы видим в кинотеатрах, не выполняет своих практических функций. На самом деле, это кулисы, как в театре.

Очень часто такой элемент можно встретить в старых кинотеатрах. Это сделано для экономии места. Чтобы можно было сделать театральную постановку для зрителей. Чаще всего в зале есть и небольшая сцена для актеров. Например, в московском "Октябре" кулисы были для того, чтобы актеры и режиссеры могли выходить и презентовать фильм перед его началом. Потом они начали выходить из зрительного зала и занавес решили убрать — в главном зале осталась только большая сцена.

Еще одна версия — практическая. Не во всех кинотеатрах есть возможность сделать черные стены, которые сфокусируют внимание зрителя и оттенят яркий экран. Для этого были сделаны кулисы. Обрамляя экран, они повышают его контрастность.