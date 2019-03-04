Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Любовницы
Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Тетрадь дружбы Нацумэ
Мультфильм, Семейный
Купить билет
Алита: Боевой ангел
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Юморист
Биография, Драма
Купить билет
Громкая связь
Комедия
Купить билет
Наркокурьер
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Семь ужинов
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Тобол
Исторический, Драма
Купить билет
Клаустрофобы
Триллер
Купить билет
Навсикая из долины ветров
Мультфильм, Аниме, Фэнтези
Купить билет
Ван Гоги
Драма
Купить билет
Бабушка лёгкого поведения 2
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Счастливого нового дня смерти
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Мирай из будущего
Мультфильм, Приключение, Драма
Купить билет
Снегоуборщик
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет
Власть
Биография, Комедия, Драма
Купить билет

Пять премьер праздничной недели 

Рамблер 4 часа назад
Что посмотреть в кино в длинные выходные.

“Капитан Марвел”

Фантастический боевик о женщине-пилоте по имени Кэрол Дэнверс, которая в результате взрыва психомагнетонного устройства стала обладательницей суперсилы и обрела способность летать. Вполне себе символичный фильм к восьмому марта.
Билеты на фильм можно купить на Афише

"Лови момент"

История девушки Риты, ведущей свадеб и детских праздников. Она выросла в маленьком городке, который ей порядком надоел. Девушка решает бросить наскучившее занятие и изменить свою жизнь. Рита отправляется в Москву, чтобы попытаться поступить в театральный вуз. Жизнь в столице преподносит девушке массу весьма комичных сюрпризов.
Билеты на фильм можно купить на Афише

“Ван Гоги”

Проблема отцов и детей актуальна в любом столетии. История двух героев картины это подтверждает. Отец и сын живут далеко друг от друга, но вполне довольны этим обстоятельством. Отношения между ними балансируют на грани «любовь-ненависть». Но смертельная болезнь отца вносит значительные изменения в отношения самых близких людей и заставляет пройти сложный путь к принятию друг друга.
Билеты на фильм можно купить на Афише

"Родители легкого поведения"

Чем может обернуться разгульный образ жизни? Весьма серьезными последствиями. В этом пришлось убедиться семейной паре Тигартенов, финансовое положение которых оставляет желать лучшего. Но признаться в этом собственной дочери они не готовы. В результате они решают поправить свое материальное благополучие весьма радикальным способом: украсть ребенка с целью выкупа. Но, как и следовало ожидать, все идет совсем не так, как они задумали.
Билеты на фильм можно купить на Афише

"Частная война"

Биографическая драма, в основу сюжета которой легла статья «Частная война Мэри Колвин», о знаменитой бесстрашной журналистке, которая ради того, чтобы рассказывать людям правду, готова оказаться в самом центре боевых действий.
Билеты на фильм можно купить на Афише

Комментарии
Фильмы , Видео
Читайте также
Видео
«Что сосут чемпионы»: жуткая реклама со звездами
ТВ
Как сложилась судьба невесты Шарапова
Актеры
Горячие красотки нашего кино в детстве
Актеры
Татьяна Догилева рассказала об алкоголизме
Актеры
Что стало с актерами из «Карнавальной ночи»
Актеры Фильмы
Мультперсонажи, которым пора за решетку
ТВ
Лучшие сериалы 2019 года
Сериалы
Фильм рассказал, как связаны малыш и преступник
Фильмы
Российские телешоу, обманывающие зрителей
ТВ
Судьба «королевы эпизодов» Натальи Крачковской
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение