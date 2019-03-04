Пять премьер праздничной недели

Что посмотреть в кино в длинные выходные.

“Капитан Марвел”

Фантастический боевик о женщине-пилоте по имени Кэрол Дэнверс, которая в результате взрыва психомагнетонного устройства стала обладательницей суперсилы и обрела способность летать. Вполне себе символичный фильм к восьмому марта.

"Лови момент"

История девушки Риты, ведущей свадеб и детских праздников. Она выросла в маленьком городке, который ей порядком надоел. Девушка решает бросить наскучившее занятие и изменить свою жизнь. Рита отправляется в Москву, чтобы попытаться поступить в театральный вуз. Жизнь в столице преподносит девушке массу весьма комичных сюрпризов.

“Ван Гоги”

Проблема отцов и детей актуальна в любом столетии. История двух героев картины это подтверждает. Отец и сын живут далеко друг от друга, но вполне довольны этим обстоятельством. Отношения между ними балансируют на грани «любовь-ненависть». Но смертельная болезнь отца вносит значительные изменения в отношения самых близких людей и заставляет пройти сложный путь к принятию друг друга.

"Родители легкого поведения"

Чем может обернуться разгульный образ жизни? Весьма серьезными последствиями. В этом пришлось убедиться семейной паре Тигартенов, финансовое положение которых оставляет желать лучшего. Но признаться в этом собственной дочери они не готовы. В результате они решают поправить свое материальное благополучие весьма радикальным способом: украсть ребенка с целью выкупа. Но, как и следовало ожидать, все идет совсем не так, как они задумали.

"Частная война"

Биографическая драма, в основу сюжета которой легла статья «Частная война Мэри Колвин», о знаменитой бесстрашной журналистке, которая ради того, чтобы рассказывать людям правду, готова оказаться в самом центре боевых действий.