Нелепые ситуации, которые происходили на съемочных площадках

Оказывается, столько всего интересного остается за кадром.

Эмилия Кларк прилипла к унитазу

Кадр из сериала "Игра престолов"

Съемки культового сериала "Игра престолов" длились больше восьми лет. За это время, конечно, с актерами чего только ни происходило! Например, сцену последней битвы снимали 11 дней, и все это время актеры вынуждены были "сражаться" в нечеловеческих условиях и в клубах дыма, который мешал дышать. Но случались и всякие забавные ситуации. Актриса Эмилия Кларк, исполняющая роль Дейнерис Таргариен, часто снималась в "крови". Конечно, она была ненастоящая. Для того, чтобы изобразить кровь, реквизиторы используют густую и липкую жидкость темно-бордового цвета. И вот однажды Эмилия Кларк, вымазанная кровью, отправилась в туалет и неожиданно для себя не смогла подняться с унитаза, прилипнув "кровью" к стульчаку.

Джейсон Момоа прикрывал достоинство розовым меховым чехлом

С Эмилией Кларк связана еще одна, чуть ли не самая забавная история со съемок "Игры престолов". Ее возлюбленным был Кхал Дрого, которого играл талантливый и, как выяснилось, очень веселый Джейсон Момоа. Пара участвовала в нескольких очень откровенных сценах, где оба были обнажены. Чтобы справиться с неловкостью и заодно повеселить партнершу, Момоа надел необычный чехол на свое достоинство:

"Я видела его полностью голым, но его член был покрыт розовым и пушистым носком. На самом деле, Джейсона специально не показывали полностью обнаженным. Он слишком невероятный", — восхищалась Эмилия.

Кроме того, актриса рассказала, что этот момент она запомнит навсегда: она хохотала и была немного растеряна.

Голый Брайан Крэнстон разговаривал на отвлеченные темы

Кадр из фильма "Трамбо"

Актер Брайан Крэнстон, известный по популярному сериалу "Во все тяжкие", часто играет драматические роли. Так, он снимался в биографической картине "Трамбо", которая повествует о жизни известного писателя Далтона Трамбо.

Вместе с Крэнстоном в фильме снимались такие известные актеры, как Дайан Лейн, Хелен Миррен Джон Гудман . Некоторые из них делились забавными моментами со съемок: например, о том, как Крэнстон справлялся с неловкостью, возникавшей у него из-за частых обнаженных сцен. Говорят, он каждый раз развлекал себя и окружающих посторонними разговорами о футболе, погоде, других фильмах. Вот это зрелище — голый Брайан Крэнстон беседует на отвлеченные темы!

Джордж Клуни ушивал штаны Мэтту Деймону

Кадр из фильма "Охотники за сокровищами"

В Голливуде считается, что знаменитый актер Джордж Клуни — один из самых известных весельчаков. Это, вероятно, подтвердил бы еще один отличный актер Мэтт Деймон. Однажды они работали вместе на съемках фильма "Охотники за сокровищами". Оба актера должны были похудеть, чтобы соответствовать своим героям. Они сели на диету, и поначалу у обоих процесс пошел как надо. Однако позже Мэтт удивлялся, почему он худеет не так быстро, как его напарник. Когда диета была окончена, выяснилось, что шутник Клуни каждый день тайком ушивал штаны, в которых Деймон ходил в спортзал.