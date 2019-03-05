Спецэффекты из кино своими руками

Некоторые спецэффекты можно сделать без труда в домашних условиях. Причем для этого не нужно большое количество ресурсов.

Если станет скучно в свободное время, можно попробовать сделать эти спецэффекты.

Хромакей

Многие знают, что сейчас все спецэффекты делаются с помощью зеленого фона — хромакея. Иногда он может быть синего цвета. Однако объекты, снятые на синем фоне, выглядят совсем неестественно. Предметы или люди, снятые на ярко-зеленом фоне, можно перенести куда угодно с помощью компьютера. Самый дешевый зеленый фон обойдется в 500 рублей. Монтаж на компьютере не так сложен, как может показаться. На сегодняшний день почти любому пользователю по силам сделать монтаж с помощью специальной программы.

Кадры, как в фильмах ужасов (искажение перспективы)

Все видели этот замечательный кадр, когда объект в центре остается на месте, а задний план приближается или отдаляется. Его можно сделать даже с помощью камеры на обычном смартфоне. Чтобы центральный объект в кадре не менял своих размеров, нужно плавно отходить или подходить к нему, зумируя изображение в объективе.

Миниатюры

Пожалуй, это самый легкий прием в фотографии и видеосъемке. Вместо реквизита можно найти миниатюру и поставить ее в кадре так, чтобы она казалась нормальных размеров.