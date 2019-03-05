Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Тетрадь дружбы Нацумэ
Мультфильм, Семейный
Купить билет
Алита: Боевой ангел
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Любовницы
Комедия
Купить билет
Семь ужинов
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Клаустрофобы
Триллер
Купить билет
Счастливого нового дня смерти
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Громкая связь
Комедия
Купить билет
Ван Гоги
Драма
Купить билет
Юморист
Биография, Драма
Купить билет
Бабушка лёгкого поведения 2
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Наркокурьер
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Навсикая из долины ветров
Мультфильм, Аниме, Фэнтези
Купить билет
Кадавр
Ужасы
Купить билет
Тобол
Исторический, Драма
Купить билет
Мирай из будущего
Мультфильм, Приключение, Драма
Купить билет
Снегоуборщик
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет

Детали в фильмах, которые важнее, чем кажется 

Рамблер 7 часов назад
Франшиза «Звёздный путь» стартовала ещё в 1979 году. В новом тысячелетии франшизу перезапустили, и самым ярким стал эпизод 2009 года от режиссёра Дж. Дж. Арбамса. В этом фильме команду легендарного космического корабля «Энтерпрайз» сыграли актёры нового поколения, а действия перенесено в альтернативную реальность. Намёк на это есть в начальных сценах кадрах ленты, где герои используют коммуникаторы, очень похожие на те, что были у команды оригинального «Звёздного пути». Но в тот момент, когда Нерон, капитан шахтёрского корабля «Нарада», прыгает в прошлое, временная линия меняется, и об этом говорят сильно изменившиеся коммуникаторы. С этой секунды действие идёт в другой реальности. На эти кадры мало кто обратил внимание, но они радикально меняют представление о ленте.
Видео рассказывает о других кадрах в кинофильмах, которые кажутся случайными, но на самом деле играют ключевую роль.
Фильмы , Видео
Читайте также
Видео
Вышел трейлер последнего сезона «Игры престолов»
Сериалы
«Что сосут чемпионы»: жуткая реклама со звездами
ТВ
Как сложилась судьба невесты Шарапова
Актеры
Горячие красотки нашего кино в детстве
Актеры
Куда пропали силачи из боевиков 80-х
Актеры
О чем не говорит в интервью Ирина Купченко
Актеры
Детали в фильмах, которые важнее, чем кажется
Фильмы
Съемки «Мы из джаза» измучили Панкратова-Чёрного
Актеры Фильмы
Когда появятся новые «Чужие»
Фильмы
Татьяна Догилева рассказала об алкоголизме
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение