Детали в фильмах, которые важнее, чем кажется

Франшиза «Звёздный путь» стартовала ещё в 1979 году. В новом тысячелетии франшизу перезапустили, и самым ярким стал эпизод 2009 года от режиссёра Дж. Дж. Арбамса. В этом фильме команду легендарного космического корабля «Энтерпрайз» сыграли актёры нового поколения, а действия перенесено в альтернативную реальность. Намёк на это есть в начальных сценах кадрах ленты, где герои используют коммуникаторы, очень похожие на те, что были у команды оригинального «Звёздного пути». Но в тот момент, когда Нерон, капитан шахтёрского корабля «Нарада», прыгает в прошлое, временная линия меняется, и об этом говорят сильно изменившиеся коммуникаторы. С этой секунды действие идёт в другой реальности. На эти кадры мало кто обратил внимание, но они радикально меняют представление о ленте.

Видео рассказывает о других кадрах в кинофильмах, которые кажутся случайными, но на самом деле играют ключевую роль.