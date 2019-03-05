3 ожидаемых фантастических фильма 2019 года

Фото: Кадр из фильма “Люди в черном: Интернэшнл”

Состоялась премьера блокбастера «Алита: Боевой ангел», 7 марта на большие экраны выйдет давно ожидаемый поклонниками супергеройских фильмов «Капитан Марвел». Премьеры каких еще фантастических картин с нетерпением ждут зрители в этом году?

“Люди в черном: Интернэшнл”

Кадр из фильма "Люди в черном: Интернэшнл"

Премьера в России: 13 июня 2019 года

“Мстители 4: Финал”

Кадр из фильма "Мстители 4: Финал"

Не упомянуть о заключительной части приключений главных супергероев вселенной Marvell было бы непростительной ошибкой. Четвертый эпизод «Мстителей» с самого начала был окутан завесой тайны, поклонники до сих пор гадают, что же им предстоит увидеть на экранах. Кто выживет в финальной схватке с Таносом, а кому предстоит погибнуть (и предстоит ли)? Зрители узнают это уже в апреле. Правда, на днях премьеру в России четвертой части «Мстителей» представители прокатной компании Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing вдруг решили перенести.

Премьера в России: 29 апреля 2019 года

“Терминатор 3: Перезагрузка”

Шестая часть культовой франшизы выйдет на большие экраны уже в октябре этого года. Фильм станет прямым продолжением второй части знаменитой картины Джеймса Кэмерона и проигнорирует все вышедшие после нее части. Местом действия ленты станет Мексика, к своим ролям вернутся Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон. Джеймс Кэмерон на этот раз доверил постановку фильма режиссеру Тиму Миллеру , а сам ограничился ролью продюсера картины.

Премьера в России: 31 октября 2019 года