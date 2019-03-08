Фильмы, которые обманывают зрителя

Искушенного зрителя сейчас удивить довольно сложно. И режиссеры придумывают разные способы, чтобы их фильмы увлекли и запомнились надолго. А сделать это проще всего, предложив зрителю весьма запутанный сюжет.

“Престиж”

Кадр из фильма "Престиж"

Этот фильм увлекает практически сразу. Противостояние двух фокусников, бывших друзей, а ныне соперников, перерастающее у каждого в идею-фикс раскрыть секрет конкурента, в какой-то момент из волшебной истории превращается в настоящий фантастический триллер.

“Бойцовский клуб”

Кадр из фильма "Бойцовский клуб"

Легендарный фильм Дэвида Финчера нельзя, конечно, назвать обманом в полном смысле этого слова. Знакомые с творчеством Чака Паланика зрители, разумеется, при просмотре фильма знали, в чем там дело. Но вот людям, прежде не читавших одноименную книгу, сюжет буквально «взломал» голову. Правда, от этого «взлома» большинство зрителей остались в восторге. Кстати, многие отмечают, что экранизация вышла даже более занимательной, чем книга.

“Иллюзионист”

Кадр из фильма "Иллюзионист"