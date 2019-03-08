Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Любовницы
Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Алита: Боевой ангел
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Гурвинек. Волшебная игра
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Семь ужинов
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Гости
Триллер, Мелодрама, Ужасы
Купить билет
Родители лёгкого поведения
Комедия
Купить билет
Счастливого нового дня смерти
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Громкая связь
Комедия
Купить билет
Ван Гоги
Драма
Купить билет
Навсикая из долины ветров
Мультфильм, Аниме, Фэнтези
Купить билет
Наркокурьер
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Кадавр
Ужасы
Купить билет
Юморист
Биография, Драма
Купить билет
Чужой
Триллер, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Тобол
Исторический, Драма
Купить билет
Шутки в сторону
Комедия
Купить билет
Обещание на рассвете
Биография, Мелодрама, Драма
Купить билет

Фильмы, которые обманывают зрителя 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Престиж"
Искушенного зрителя сейчас удивить довольно сложно. И режиссеры придумывают разные способы, чтобы их фильмы увлекли и запомнились надолго. А сделать это проще всего, предложив зрителю весьма запутанный сюжет.

“Престиж”

Кадр из фильма "Престиж"
Этот фильм увлекает практически сразу. Противостояние двух фокусников, бывших друзей, а ныне соперников, перерастающее у каждого в идею-фикс раскрыть секрет конкурента, в какой-то момент из волшебной истории превращается в настоящий фантастический триллер.

“Бойцовский клуб”

Кадр из фильма "Бойцовский клуб"
Легендарный фильм Дэвида Финчера нельзя, конечно, назвать обманом в полном смысле этого слова. Знакомые с творчеством Чака Паланика зрители, разумеется, при просмотре фильма знали, в чем там дело. Но вот людям, прежде не читавших одноименную книгу, сюжет буквально «взломал» голову. Правда, от этого «взлома» большинство зрителей остались в восторге. Кстати, многие отмечают, что экранизация вышла даже более занимательной, чем книга.

“Иллюзионист”

Кадр из фильма "Иллюзионист"
“Все иначе, чем кажется…” С таким слоганом фильм Нила Бергера вышел в мировой прокат (в России его поменяли на более «ванильное»: «Все иллюзорно…кроме любви»). И на протяжении всего фильма авторы опутывают зрителя паутиной иллюзий, в какой-то момент перестает хотеться искать разгадку фокусов, а лишь следить за развитием действия, изредка ловя себя на мысли, что уже не понимаешь, где правда, а где обман. Хотя финал фильма, наверно, покажется кому-то предсказуемым, но само действие весьма увлекательно.
Комментарии
Фильмы , Дэвид Финчер , Нил Бергер
Читайте также
Видео
Актрисы, которые отказались сниматься в стиле ню
Актеры
Вышел трейлер последнего сезона «Игры престолов»
Сериалы
«Что сосут чемпионы»: жуткая реклама со звездами
ТВ
Как сложилась судьба невесты Шарапова
Актеры
Актеры, которых выжили коллеги по площадке
Актеры Фильмы
Кириенко прогневала Герасимова на съемках
Актеры Фильмы
Что студия «Дисней» скрыла об Алисе из Страны чудес
Фильмы
Как изменились актеры сериала «Воронины»
Актеры Сериалы
Как менялся Капитан Марвел
Фильмы
Моменты из фильмов, уничтоженные советской цензурой
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение