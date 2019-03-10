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Виктор Сухоруков отказался сниматься в «Брате-3» 

ТК «Звезда» + ещё 77 14 часов назад
Актер заявил, что даже слышать не хочет о такой идее и «не желает знать никаких продолжателей».
Актер Виктор Сухоруков высказался категорически против идеи снять продолжение фильма Алексея Балабанова «Брат-3». Сухоруков опроверг информацию о том, что он якобы уже дал согласие на участие в проекте, заявив, что ему никто не звонил с подобным предложением. Кроме того, у него нет никакого желания знакомиться с этими «продолжателями».
«Никаких разговоров со мною не было. Я не знаю этих людей и знать не хочу. Пусть этот шоумен лучше откроет Дом моделей в тюрьме, а не фильм снимает. Кино — это искусство, а Алексей Балабанов был художником», — заявил Сухоруков в интервью «Вечерней Москве».
Идею о съемках фильма «Брат-3» озвучил шоумен и музыкант Стас Барецкий, который намерен выступить в качестве режиссера картины. Планы Барецкого довольно амбициозны. Однако поклонники фильма Алексея Балабанова уже составили несколько петиций в Интернете, в том числе на имя Владимира Мединского и в Фонд Кино, с требованием «запретить Барецкому наживаться на имени Алексея Балабанова».
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Комментарии7
Фильмы , Видео , Шоу-бизнес , Виктор Сухоруков , Алексей Балабанов , Стас Барецкий , Владимир Мединский
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