Виктор Сухоруков отказался сниматься в «Брате-3»

Актер заявил, что даже слышать не хочет о такой идее и «не желает знать никаких продолжателей».

Актер Виктор Сухоруков высказался категорически против идеи снять продолжение фильма Алексея Балабанова «Брат-3». Сухоруков опроверг информацию о том, что он якобы уже дал согласие на участие в проекте, заявив, что ему никто не звонил с подобным предложением. Кроме того, у него нет никакого желания знакомиться с этими «продолжателями».

«Никаких разговоров со мною не было. Я не знаю этих людей и знать не хочу. Пусть этот шоумен лучше откроет Дом моделей в тюрьме, а не фильм снимает. Кино — это искусство, а Алексей Балабанов был художником», — заявил Сухоруков в интервью «Вечерней Москве».