Фильмы о катастрофах, которые могут произойти

Кажется, что все фильмы о катастрофах — вымысел сценаристов и режиссеров. Но на самом деле некоторые из них могут произойти в реальности.

"Геошторм" (2017)

Ученые давно бьют тревогу о том, что экологическая ситуация на планете постоянно ухудшается. Из-за этого может случится глобальное потепление.

Действие фильма происходит в недалеком будущем. Лидеры всех стран разработали систему контроля погоды, которая управляется с помощью спутников. Это случилось из-за глобального потепления, которое обрушилось на Землю. Спустя три года система выходит из строя и становится оружием массового поражения планеты.

"Метро" (2013)

Кадр из фильма "Метро"

Несмотря на то, что фильм снят по фантастическому роману, такое действительно может произойти в Москве. Уже были случаи, когда грунтовые воды вытекали на рельсы, но такие случаи быстро устраняли.

В картине рассказывается о катастрофе, которая произошла в метрополитене. Один из составов сходит с рельс из-за того, что тоннель затопило. Пассажиры пытаются выбраться, но им не дает контактный рельс. Связаться с ними тоже нет никакой возможности.

"Послезавтра" (2004)

Кадр из фильма "Послезавтра"

Этот фильм также рассказывает зрителям о глобальном потеплении. Только здесь оно получилось не таким, каким его обычно представляют. Из-за смены полюсов температура в северном полушарии планеты начинает доходить до -100, а циклоны приносят ледяной дождь и сильные снегопады.

Такой вариант апокалипсиса тоже может быть. Ученые предусматривают разные варианты глобального потепления, и этот — не исключение.

"Валл-и" (2008)

Кадр из мультфильма "Валл-и"

И этот добрый мультфильм об одиноком роботе на Земле может оказаться правдой. Дело в том, что ежегодно человечество выбрасывает мусор, который не разлагается. Поэтому он попадает в океан, а не в центры переработки.

По сюжету, на планете остается один робот по имени Валл-и. Он создан для того, чтобы собирать мусор после людей, которые улетели на другую планету. Это создание — единственное, которое еще не потеряло веру в людей и надеется перевоспитать их.