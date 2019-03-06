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Что означают знаки на пленке в начале старого фильма 

Рамблер 4 часа назад
Фото: wikipedia.org
Старый фильм легко вычислить не только по композиции, но и по служебным пометкам в начале киноленты.
Как можно догадаться, эти цифры и надписи служили ориентирами для киномехаников и режиссеров монтажа. Сейчас мы не видим этих чисел, потому что фильмы, чаще всего, снимают не на пленку, а на цифровую камеру, где носителем является карта памяти. При такой съемке, все служебные знаки и пометки переносятся на компьютер и зрителю в кинотеатре они не видны.
Все служебные пометки делаются в конце или в начале фильма. Участок пленки, на котором содержится вся информация, называется стандартный ракорд. Ракорд есть в начале и в конце пленки. Он служит не только местом для технической информации, но и защитной частью пленки (защитный ракорд), которая нужна во время монтажа и зарядки в кинопроектор.
Опознавательный участок на ракорде содержит информацию о названии фильма, номер части, производственно-технические сведения.
Зритель видит перед началом фильма зарядный участок ракорда с цифрами. На нем есть отметки для правильной зарядки пленки.
Ракорд есть не только на кинопленке, но и на пленке для фотоаппаратов. Там он выглядит совсем иначе. Длина ракорда кинопленки составляет 2-3 метра, а фотопленки — меньше 5 сантиметров.
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