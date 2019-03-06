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Правда ли, что камера прибавляет лишние килограммы 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Ни для кого не секрет, что люди на фотографиях и видео зачастую выглядят совершенно не такими, какие они есть на самом деле. Многие ищут хорошего фотографа или оператора, чтобы он снял отличные кадры, где внешность всех людей будет показана исключительно с положительной стороны. Но правда ли, что какой бы превосходный грим и одежда не были на человеке, и каким бы талантливым не был оператор, камера все равно прибавит лишние килограммы?
На самом деле — это не миф. Причем дело даже не в самой камере, гримере или костюмере. Все дело в знаниях оператора и фокусном расстоянии объектива.
Люди, которые часто пользуются фотоаппаратом знают, что если есть возможность не зумировать изображение, то лучше обойтись без этой функции.
cameralabs.org
Мы видим, что в зависимости от фокусного расстояния лицо мужчины меняет форму.
Нужно отметить, что если вы будете делать фотографии с фокусным расстоянием 50 мм, то скорее всего, человек в кадре "не будет толстеть". Такое фокусное расстояние считается универсальным.
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