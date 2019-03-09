Сиквелы, затмившие оригинальные фильмы

Есть мнение, что оригинальный фильм переплюнуть невозможно. Но это не всегда так!

Терминатор 2: Судный день, 1991

После выхода первой части Кэмерон 10 лет ждал, пока спецэффекты достигнут уровня, который позволит ему создать на киноэкране жидкометаллического робота. В итоге вторая часть оказалась гораздо более успешной. Фильм выдвинули на "Оскар" в шести номинациях, из которых он завоевал четыре. Сами зрители тоже оценили "Судный день" — картину и сегодня называют лучшей за всю историю франшизы. Некоторые фанаты считают, что секрет успеха в том, что в первом фильме герой Арнольда Шварценеггера злой, а во втором — добрый.

Безумный Макс 2: Воин дороги, 1981

Кадр из фильма "Безумный Макс 2: Воин дороги"

Фильм получился действительно лучше первого: в нем больше экшена и очень крутая пост-апокалиптическая атмосфера, которой зритель проникается с первого кадра. Кульминация ленты — яростная погоня бандитов за тягачом, во время которой главному герою Максу самоотверженно помогают жители общины.

Темный рыцарь, 2008

Кадр из фильма "Темный рыцарь"

Все три фильма про Бэтмена талантливого режиссера Кристофера Нолана — отличные во всем. Однако "Темный рыцарь" запомнился фанатам особенно — за лихо закрученный сюжет и фантастическую актерскую игру Хита Леджера, который подарил зрителям нового и по-настоящего сумасшедшего злодея Джокера.

Кстати, "Темный рыцарь" стал самой кассовой экранизацией комикса в истории, собрав за время своего проката более миллиарда долларов.

Убить Билла 2, 2004

Кадр из фильма "Убить Билла 2"

Дело в том, что изначально Тарантино задумал очень длинный и эпичный боевик, но пятичасовой хронометраж не вдохновил продюсеров, и было решено выпустить две части. Фильмы вышли один за другим и стали хитами в мировом прокате.