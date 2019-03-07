Как менялся Капитан Марвел

Капитан Марвел — одна из ключевых фигур киновселенной Marvel. Но это не определённый персонаж, а образ. Например, первым капитаном Марвел, появившимся ещё в комиксах, был инопланетянин по имени Мар-Велл, которого направили на Землю в качестве шпиона. Мар-Велл жил на планете, маскируясь под обычного учёного, но в итоге превратился в супергероя и стал защищать людей, за которыми ему изначально полагалось просто наблюдать. Позднее автору умертвили этого героя и капитаном стал другой человек. Видео рассказывает о трансформациях важного героя киновселенной Marvel.