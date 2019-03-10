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Русские фильмы, которые получили «Оскар» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Война и мир"
Многие пессимисты считают, что в России не умеют снимать кино, но это не так. Российские фильмы получали "Оскар" и продолжают его получать. Надо отметить, что впервые наш фильм получил "Оскар" за документальный фильм, а не за художественный.

"Разгром немецких войск под Москвой"

Кадр из фильма "Разгром немецких войск под Москвой"
Кинолента появилась на свет в 1942 году, когда Великая Отечественная война была еще не окончена. В 1943 году фильм получил заветную статуэтку Американской киноакадемии. У картины несколько режиссеров. Все они — фронтовые операторы. Отметим, что для западного кинопроката, кинолента была заново смонтирована и переозвучена.

"Война и мир"

Кадр из фильма "Война и мир"
Фильм Федора Бондарчука "Война и мир" был удостоен премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" в 1969 году. Бондарчук экранизировал всем известный роман-эпопею "Война и мир" Достаевского. Русская классика ценится не только в России, но и за рубежом.

"Дерсу Узала"

Кадр из фильма "Дерсу Узала"
Фильм был снят японским режиссером Акирой Куросавой. Курасаве понравилась история исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева и он решил экранизировать ее. Совместная работа Японии и СССР принесла России еще одну статуэтку "Оскар".

"Москва слезам не верит"

Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Киноленту Владимира Меньшова можно назвать гордостью нашего отечества. Меньшов не мог лично присутствовать на кинопремии. Когда ему сказали, что его фильм получил "Оскар", режиссер это воспринял как первоапрельскую шутку. Однако, после того, как он открыл газету, Владимир сам убедился в происходящем. Картина была номинирована на "Оскар" в 1981 году в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

"Утомленные солнцем"

Кадр из фильма "Утомленные солнцем"
Фильм Никиты Михалкова вышел уже после распада СССР в 1994. В 1995 кинолента была номинирована на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
Комментарии1
Фильмы , Акира Куросава , Владимир Меньшов , Федор Бондарчук , Никита Михалков
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