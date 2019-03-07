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Роман «Сто лет одиночества» впервые экранизируют 

Рамблер 57 минут назад
Фото: globallookpress.com
По роману Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества" впервые снимут сериал. Права на экранизацию выкупит стриминговый сервис Netflix.
Предстоящая картина будет первой снятой по книге, которая была издана в 1967 году. Сообщается, что сериал будет на испанском языке, а съемки пройдут в Колумбии. Его можно будет посмотреть как в оригинале, так и с переводом.
Известно, что исполнительными продюсерами выступят сыновья Маркеса — Гонсало Гарсиа Барча и Родриго Гарсиа. По словам братьев, отец долго не хотел продавать права на книгу, так как считал, что передать содержание на экране невозможно, а еще опасался, что произведение снимут на другом языке.
Действие романа происходит в вымышленном городе Макондо и рассказывает о семи поколениях и семьи Буэндиа. Это — одно из самых известных произведений магического реализма. Книга была переведена на 46 языков. В 1982 году Габриэль Гарсиа Маркес получил Нобелевскую премию по литературе.
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Фильмы , Netflix
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