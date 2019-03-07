Роман «Сто лет одиночества» впервые экранизируют

По роману Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества" впервые снимут сериал. Права на экранизацию выкупит стриминговый сервис Netflix

Предстоящая картина будет первой снятой по книге, которая была издана в 1967 году. Сообщается, что сериал будет на испанском языке, а съемки пройдут в Колумбии. Его можно будет посмотреть как в оригинале, так и с переводом.

Известно, что исполнительными продюсерами выступят сыновья Маркеса — Гонсало Гарсиа Барча и Родриго Гарсиа. По словам братьев, отец долго не хотел продавать права на книгу, так как считал, что передать содержание на экране невозможно, а еще опасался, что произведение снимут на другом языке.

Действие романа происходит в вымышленном городе Макондо и рассказывает о семи поколениях и семьи Буэндиа. Это — одно из самых известных произведений магического реализма. Книга была переведена на 46 языков. В 1982 году Габриэль Гарсиа Маркес получил Нобелевскую премию по литературе.