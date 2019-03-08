«Полосатый рейс»: интересные факты о съемках

"Закулисье" съемочного процесса порой бывает даже интереснее, чем сам получившийся фильм. Картину режиссера Владимира Фетина скучной уж точно не назовешь. Но то, что осталось за кадром заслуживает не меньшего внимания. Ведь наряду с профессиональными актерами кино здесь снимались артисты другого "жанра". Причем артисты весьма и весьма опасные.

За месяц до съемок фильма всех актеров и хищников привезли и поселили на старом судне "Матрос Железняк". Сделано это было для того, чтобы тигры и люди смогли привыкнуть друг к другу и в будущем вместе работать. Все актеры подписывали документ, который разработали дрессировщики: в нем было разъяснено, как вести себя с хищниками, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

Маргарита Назарова , наверно, единственная из участвующих в картине артистов, не боялась выходить на съемочную площадку. Роль Марианны, кстати, стала единственной главной ролью дрессировщицы в кино. До этого Назарова выступала дублершей Людмилы Касаткиной в фильме "Укротительница тигров" и сыграла в эпизоде "Случай в тайге".

кадр из фильма "Полосатый рейс"

На площадке фильма присутствовал муж Назаровой, дрессировщик Константин Константинов , который выступал дублером не только актера Ивана Дмитриева (старпом) в сценах с тиграми, но и заменял собственную супругу в особо опасных эпизодах.

А вот Евгению Леонову пришлось работать без дублеров. При этом находиться в кадре с хищниками он очень боялся. На сцену в ванне артист согласился лишь когда ему пообещали поставить между ним и тигром прочное стекло. Съемка началась, Леонов начал намыливаться и плескаться в ванной. Но тут оператор заметил, что стекло дает блики. Преграду между актером, который как раз намылил себе лицо и нежился в воде с закрытыми глазами, и хищником убрали. Тигру тоже захотелось поплескаться водичкой и он опустил в ванну лапу. Когда Леонов открыл глаза и увидел рядом с собой хищника, с криками выпрыгнул из ванны и голышом побежал из кадра. Эти моменты и вошли в фильм. Ужас Леонова в кадрах побега от тигра был настоящим.

Актер Алексей Смирнов сам выступал за сцены с хищниками. Например, он не побоялся потянуть тигра за хвост в одном из эпизодов. Правда, до этого отважный артист ухаживал за опасным животным. Старания не прошли даром: они "подружились" и в нужный момент тигр спокойно дал Смирнову потянуть себя за хвост.

Еще одним животным, помимо хищников, в фильме стал шимпанзе, "друг" старпома. Озорного "артиста" по имени Пират привезли на съемочную площадку из Киевского зоопарка. Правда, без своей второй половины, обезьянки Чилиты, Пират категорически отказывался сниматься. Поэтому на съемочную площадку пришлось "приглашать" и его "супругу".

кадр из фильма "Полосатый рейс"

А вот Василий Лановой сниматься в "Полосатом рейсе" вовсе не планировал. Актер отдыхал на побережье, а режиссер картины, узнав об этом, уговорил его сняться в эпизоде. Всего одна фраза, которую произнес Лановой: "Красиво плывут"…Вон та группа в полосатых купальниках", стала крылатой. А ведь ее могло и не быть вовсе. Или сказать ее мог кто-то другой.

Кстати, со съемкой эпизода "группы в полосатых купальниках" были некоторые сложности. Во время заплыва тигров от корабля к берегу животных отвезли в море в клетке на катере. Операторы, которые должны были снять сцену, стояли на крыше клетки. Предполагалось, что животные должны будут выплыть из клети и двинуться к берегу. Но когда "убежище" тигров открыли, один из них плыть не захотел, а вознамерился залезть на клетку. Плавать пришлось операторам.