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Тест: угадаете ли вы советский фильм по известной фразе? 

Рамблер 6 часов назад
Фото: кадр из фильма "Джентльмены удачи"
Советская эпоха давно ушла в прошлое, но ее уникальный юмор и харизматичность героев на экране по-прежнему заставляют нас раз за разом пересматривать старые картины и повторять крылатые фразы вслед за любимыми персонажами.
Здесь мы собрали самые кассовые и популярные у народа фильмы прошлых лет, которые расхватали на цитаты. Мы используем эти фразы каждый день, но не всегда точно помним, откуда они.
А сможете ли вы угадать, из какой картины было позаимствовано то или иное выражение? Пройдите наш тест — и узнайте!
Не расстраивайтесь, если не сможете вспомнить все эти цитаты. Ведь это отличный повод пересмотреть любимые комедии еще раз.
Фильмы , Тесты
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