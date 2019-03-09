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Секреты кинотеатров, о которых многие не знают 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Мало найдется людей, которые никогда не были в кинотеатре. Если вы предпочитаете посещать каждую премьеру или время от времени заглядываете в кинотеатр, чтобы оценить фильм, который уже давно идет в прокате, то вам пора узнать кое-какие секреты.
1. Попкорн в кино продается по невероятной цене. Наценка на него составляет несколько сотен процентов, так что подумайте, стоит ли покупать очередную порцию.
2. Первые держатели стаканов в подлокотниках появились в начале восьмидесятых годов. Любопытно, что кондиционерами кинозалы стали оснащать еще в двадцатых годах!
3. За романтическими парочками в зале наблюдают особо пристально. Если пара задумает заняться чем-то чересчур интимным, к ним немедленно подойдет сотрудник и сделает замечание.
4. Инженеры, настраивающие звуковую систему в зале, всегда садятся на ряды, расположенные чуть повыше середины, потому что именно с этих мест открывается максимальный обзор, сюда доходят все звуки, да и шея от неудобного положения не затекает.
5. Как правило, сеансы начинаются чуть позже, чем указано в билете, поскольку перед фильмом показывают трейлеры и рекламу. Каждый владелец кинозала самостоятельно устанавливает время этой «рекламной паузы», так что фильм может начаться даже на 20 минут позже.
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