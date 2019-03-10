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Как сложились отношения актеров на съемках «Старшего сына» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Сташий сын"
Картина «Старший сын» стала началом карьеры для двух молодых актёров: Николая Караченцова и Михаила Боярского. Режиссёр Виталий Мельников, задумав снимать фильм, сделал ставку на малоизвестные в кинематографе лица.
Николая Караченцова взяли в ленту без проб, потому что режиссёр понял, что перед ним — идеальный Бусыгин. Боярский тоже получил роль Сильвы без проблем, поскольку Мельникову требовался именно такой типаж: длинноволосый, модный, немного развязный юноша с рыскающим взглядом. Оба начинающих исполнителя считали участие в фильме настоящей актёрской школой, ведь рядом с ними был Евгений Леонов. Михаил Боярский позднее рассказывал, что долго не мог в это поверить: перед ним был живой Винни-Пух. Именно Евгений Леонов подсказал Боярскому, как сыграть персонажа.
А вот отношения между Михаилом и Николаем Караченцовым не сложились: молодые артисты не сошлись на почве алкоголя. Михаил был не прочь выпить, а вот Николай совсем не употреблял спиртное. Боярский регулярно предлагал организовать застолье, а Караченцов отказывался. Зато на экране дуэт Боярского и Караченцова выглядел очень органично.
Комментарии
Фильмы , Николай Караченцов , Михаил Боярский , Виталий Мельников , Евгений Леонов
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