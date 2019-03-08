Проклятие Супермена и другие легенды об этом персонаже

Супермен — один из самых популярных киногероев с суперспособностями. Впервые публика узнала о Супермене еще в 1938 году, но тогда он был героем комиксов. Благородство и отвага современного рыцаря сразу же полюбились аудитории, а когда про Супермена начали снимать фильмы, этот персонаж стал кумиром для юных зрителей. Но есть кое-какие подробности о Супермене, которые большинству неизвестны.

1. У одного из первых исполнителей роли Супермена Джорджа Ривза была масса поклонников-детей. Однажды один из малышей наставил на Ривза пистолет, чтобы проверить, действительно ли Супермен неуязвим. Тогда актер сказал ребенку, что пули будут от него отскакивать и попадут в мальчика, уговорив таким образом отдать оружие.

2. У Супермена есть свои деньги: монеты с изображением героя выпускает монетный двор Канады.

3. Самый главный фаната Супермена — актер Николас Кейдж , который был владельцем первого комикса про супергероя. Даже сыну Кейдж дал имя Супермена — Кал-Эл.

4. Супермен способствовал резкому снижению популярности ультраправой американской организации Ку-клус-клан.

5. Существует легенда о проклятии Супермена, согласно которой актерам, играющим персонажа, суждено погибнуть. Она возникла из-за трагедий двух исполнителей: Джордж Ривз был убит при невыясненных обстоятельствах, а Кристофера Рива парализовало после несчастного случая.