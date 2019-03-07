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Дочь Бодрова сыграет в новом фильме про Калашникова 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Ольга Бодрова
Сергей Бодров-старший подыскал роль для своей внучки. Она сыграет в новом эпизоде фильма "Калашников".
Сергей рассказал, что ему нравится история Михаила Тимофеевича Калашникова. Также он отмечает, что все знакомы с его легендарным автоматом, но мало кто знает историю жизни самого Калашникова. Бордов подчеркивает, что судьба изобретателя автомата была довольно интересной.
Режиссер картины пока еще не назван. Бодров является одним из сценаристов и сопродюсеров. Над фильмом с Сергеем работали Анатолий Усов и Алексей Бородачев.
Бодров рассказал, что неспроста он нашел для Оли роль в фильме, ведь она очень талантливая 20-летняя девушка: окончила школу с золотой медалью, начала танцевать с 10 лет и поступила в ГИТИС.
Режиссер не сторонник того, чтобы заниматься съемками вместе со своими родными и близкими, однако для Оли он сделал исключение.
Помимо Ольги, у Сергея Бодрова есть внук Александр, ему сейчас 16 лет.
Комментарии
Фильмы , Михаил Калашников , Анатолий Усов , Сергей Бодров
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