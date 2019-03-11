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Самые нелепые киноклише, которые породил Голливуд 

Рамблер 11 часов назад
Фото: кадр из фильма "Боевик Джексон"
Голливуд ежегодно выпускает десятки лент разных жанров. Но даже известные режиссеры и продюсеры грешат однообразием и из фильма в фильм используют нелепые клише. Наверняка вы тоже замечали эти приемы и удивлялись скудной фантазии создателей. Зачастую такие сцены являются компромиссом между желанием режиссера снять зрелищную картинку и сценарием. Итак, самые глупые клише из Голливуда.
Моментальное усыпление хлороформом. Это не совсем реалистичный ход, ведь в реальности усыпление хлороформом требует около пяти минут, а бессознательное состояние длится не так уж долго.
Спасение от взрыва с помощью прыжка. Любопытно, что взрывная волна всегда уносит героев подальше от эпицентра и совершенно не вредит им. На самом деле взрывная волна настолько сильна, что разрушает стены домов. Стоит ли говорить, что человеческое тело должно получить при этом гораздо больше повреждений.
В драке с главным героем всегда участвует только один противник, а остальные вежливо ждут своей очереди, даже если это целая толпа. Но если в драке вдруг принимают участие сразу все персонажи, то они строго соблюдают правила и запрещенные приемы не используют. В жизни такое просто невозможно, зато на экране выглядит красиво.
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