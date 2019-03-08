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Почему «Весна на Заречной улице» — первая ласточка «Оттепели» 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Весна на Заречной улице"
Сериал Валерия Тодоровского "Оттепель" неизменно занимает первые строчки в списках лучших российских сериалов последних лет.
Но едва ли можно считать простым совпадением тот факт, что когда-то его отец, прославленный Петр Тодоровский, был оператором одного из первых фильмов новой эпохи в кинематографе.
"Весна на Заречной улице" — само название точно отражает "оттепельные" настроения, ведь весна — это время обновления.
История любви рассказана в акварельных красках, лишена тяжеловесности и конкретности картин сталинской эпохи. Ясноглазая светловолосая учительница — не лозунг и не призыв к перевыполнению плана, а мечта, греза. Она не тащит героя твердой рукой в светлое будущее, а будоражит его сердце и воображение, вдохновляет к полету.
Как тут не отметить летящую камеру, которая потом станет любимым приемом шестидесятников. И снова резкая антитеза неподвижности и монументальности фильмов 30-х и 40-х годов.
Но Таня — живая, неплакатная героиня, поэтому она не знает ответов на все вопросы и ошибается.
На протяжении всего фильма Саша мучительно ищет новые слова, новый язык, чтобы объясниться с миром — еще одна прозрачная метафора "оттепели". И после осенне-зимнего ненастья наступает весна, а с ней оживает любовь и надежда на счастье.
Кадр из фильма "Весна на Заречной улице"
Недосказанность остается, ведь в конце авторы символически ставят не точку, а троеточие. И для героев, и для зрителей. Ведь "многое еще осталось впереди", а значит время определенности и предельной очерченности жизни прошло. Наступает эпоха сомнений, размышлений, впечатлений и грез, где поиск важнее результата, где дорога значит больше, чем достижение цели.
"Весна на Заречной улице" придала новый импульс привычной производственной драме, подарила второе дыхание. Именно с нее начинается эпоха реабилитации частной жизни, где чувства и переживания становятся важнее идей и лозунгов.
Неслучайно Марлен Хуциев отдал главные роли дебютантам, а главную героиню сыграла непрофессиональная актриса. Весна — время молодых, и картина тоже о молодых людях, у которых все впереди. В этом смысле и тема вечерней школы возникает не просто так.
Мысль о втором шансе для тех, кто не смог получить полноценное образование из-за войны и последующего восстановления страны резонировала с новым обликом рабочего — культурного героя советской ментальности. Можно варить сталь и при этом слушать музыку Рахманинова. Можно соединить молот и серп с лирой. Прежние границы отменяются, свежий ветер врывается в окно. Грядет оттепель.
Комментарии
Фильмы , Петр Тодоровский , Марлен Хуциев , Валерий Тодоровский
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