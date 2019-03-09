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Что посмотреть, если хочется на море 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Золото дураков"
Отличные фильмы для тех, кто соскучился по большой воде. В этом списке — две легкие комедии, детективная история и драма.

Золото дураков, 2008

Энди Теннант
Романтический приключенческий фильм о том, как Бен Финнеган и его жена Тесс ищут затонувшие сокровища, а заодно пытаются найти выход их семейного кризиса. Супруги встречаются на яхте миллионера, которая курсирует в океане, и решают искать затонувший испанский галеон "Аурэлия" с золотом испанской короны на борту.

50 первых поцелуев, 2004

Питер Сигал
Кадр из фильма "50 первых поцелуев"
Это очень легкая комедия о любви. Ловелас Генри Рот неожиданно для себя влюбляется в девушку Люси, которую видит в кафе на берегу моря. Но оказывается, что с ней не все так просто, она страдает частичной потерей памяти просто жуткой автомобильной аварии. Главному герою предстоит сделать так, чтобы Люси его запомнила и полюбила… Действия фильма разворачиваются на Гавайских островах, поэтому моря и волн будет достаточно.

Достучаться до небес, 1997

Томас Ян
Кадр из фильма "Достучаться до небес"
В этой драме о двух умирающих парнях, конечно, нет так много большой воды, как в фильме "На гребне волны". Зато главные герои весь фильм стремятся попасть на море перед смертью. Ведь "на небе только и разговоров, что о море и о закате", говорит один отрицательный персонаж. Кстати, в результате опасных, но при этом забавных приключений оба героя успевают увидеть бушующие волны.

На гребне волны, 1991

Кэтрин Бигелоу
Кадр из фильма "На гребне волны"
Отличный детективный фильм о специальном агенте ФБР Джонни Юта. Ему предстоит внедриться в банду преступников, которые виртуозно грабят банки. Чтобы бандиты-серферы ничего не заподозрили, он должен за несколько дней обучиться правильно обращаться с серфом. Естественно, Джонни проводит очень много времени в океане. Все сцены, в которых серферы наслаждаются волнами, выглядят потрясающе.
Комментарии
Фильмы , Кэтрин Бигелоу , Питер Сигал , Энди Теннант , ФБР
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