Что посмотреть, если хочется на море

Отличные фильмы для тех, кто соскучился по большой воде. В этом списке — две легкие комедии, детективная история и драма.

Золото дураков, 2008

Романтический приключенческий фильм о том, как Бен Финнеган и его жена Тесс ищут затонувшие сокровища, а заодно пытаются найти выход их семейного кризиса. Супруги встречаются на яхте миллионера, которая курсирует в океане, и решают искать затонувший испанский галеон "Аурэлия" с золотом испанской короны на борту.

50 первых поцелуев, 2004

Кадр из фильма "50 первых поцелуев"

Это очень легкая комедия о любви. Ловелас Генри Рот неожиданно для себя влюбляется в девушку Люси, которую видит в кафе на берегу моря. Но оказывается, что с ней не все так просто, она страдает частичной потерей памяти просто жуткой автомобильной аварии. Главному герою предстоит сделать так, чтобы Люси его запомнила и полюбила… Действия фильма разворачиваются на Гавайских островах, поэтому моря и волн будет достаточно.

Достучаться до небес, 1997

Томас Ян

Кадр из фильма "Достучаться до небес"

В этой драме о двух умирающих парнях, конечно, нет так много большой воды, как в фильме "На гребне волны". Зато главные герои весь фильм стремятся попасть на море перед смертью. Ведь "на небе только и разговоров, что о море и о закате", говорит один отрицательный персонаж. Кстати, в результате опасных, но при этом забавных приключений оба героя успевают увидеть бушующие волны.

На гребне волны, 1991

Кадр из фильма "На гребне волны"