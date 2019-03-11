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Что смотреть в кино с 14 марта 

Рамблер 2 часа назад
Какими премьерами порадует зрителей новая неделя.

“Время возмездия”

Детектив Эрин Белл в молодости была «засланным казачком» в одной из преступных банд Калифорнии. Работа под прикрытием завершилась провалом. Спустя годы в жизни женщины вдруг вновь возник человек из прошлого: главарь той самой подпольной организации, который вынуждает Белл вернуться к старой работе.
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“Пиковая дама. Зазеркалье”

В частном лицее работает и живет женщина со своим маленьким сыном. Их жизнь течет своим чередом до тех пор, пока в здании не начинают происходить странные вещи. Преподавательница узнает, что раньше здесь находился приют, в котором одержимая женщина убивала детей. Теперь, похоже, призрак убийцы решил продолжить охоту за человеческими жизнями, а в качестве жертв выбрал главную героиню и ее маленького сына.
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“Рожденный стать королем”

Двенадцатилетнего британского школьника по имени Алекс будто преследуют неудачи. Но именно ему суждено найти легендарный меч Эскалибур. Теперь повседневные заботы подростка отходят на второй план, а главной задачей Алекса и его друзей становится борьба со злодейкой Морганой, средневековой волшебницей, которая пытается уничтожить мир.
Билеты на фильм можно купить на Афише

“Середина 90-х”

Подросток по имени Стиви живет в одном из бедных районов Лос-Анджелеса с матерью и старшим братом, которые никак не хотя признавать его взрослым. Проблемы создает еще и то, что мальчику сложно найти друзей среди обеспеченных сверстников. По воле случая Стиви знакомится со скейтбордистами, которые принимают его в свою компанию. Пытаясь доказать новым знакомым свою «взрослость», Стиви начинает совершать опрометчивые поступки. А вскоре развлечения перестают быть такими уж невинными.
Билеты на фильм можно купить на Афише

“Норм и Несокрушимые: Ключи от королевства”

Милого белого медведя по имени Норм выбирают королем Арктики и вручают ему Золотой ключ от Королевства. Но некий таинственный негодяй под видом Норма крадет очень ценный трофей и грабит несколько банков. Норм отправляется на поиски бандита, попытавшегося запятнать его честное имя. Но пока он разбирается с этой проблемой возникает новая: нелегальная корпорация крадет арктический лед, чтобы растопить его и продавать в бутылках.
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