Популярные комедии с сомнительным юмором 

Некоторые действительно смешные комедии лучше не показывать детям, ведь юмор в них не всегда подходит для юной аудитории. Шутки ниже пояса часто делают фильмы хуже и портят репутацию создателей, но в редких случаях такие картины становятся настоящими хитами, пусть и только для взрослых. В число таких лент заслуженно попала комедия «Солдаты неудачи» (2008), где было много провокационных эпизодов, разозливших некоторых зрителей. Тем не менее, «Солдаты неудачи» дважды окупились в прокате и по сей день считаются одной из удач режиссёра и исполнителя главной роли Бена Стиллера.
О других сомнительных комедиях, полюбившихся публике, рассказывает видео.