У «Богемской рапсодии» может появиться продолжение

Музыкальный байопик о жизни творчестве Фредди Меркьюри, завоевавший на последней церемонии вручения «Оскара» целых четыре награды, может получить продолжение. На это еще в прошлом году в соцсети намекал гитарист группы «Queen» Брайан Мэй , отметив, что “Live Aid — это хороший момент для финальной точки, но, кто знает, может быть и продолжение”.

Сейчас же, если верить интервью, которое продюсер и режиссер клипов группы «Queen» Руди Долезал дал изданию Page Six, музыканты обсуждают возможность сделать сиквел «Богемской рапсодии».

То, что фильм закончился титрами о смерти фронтмена группы, отнюдь не смущает участников группы. Между выступлением на благотворительном концерте Live Aid и смертью Фредди Меркьюри прошло целых шесть лет. Именно об этом времени и можно рассказать в сиквеле, рассуждает Руди Долезал.