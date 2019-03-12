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У «Богемской рапсодии» может появиться продолжение 

Рамблер 11 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Богемская рапсодия"
Музыкальный байопик о жизни творчестве Фредди Меркьюри, завоевавший на последней церемонии вручения «Оскара» целых четыре награды, может получить продолжение. На это еще в прошлом году в соцсети намекал гитарист группы «Queen» Брайан Мэй, отметив, что “Live Aid — это хороший момент для финальной точки, но, кто знает, может быть и продолжение”.
Сейчас же, если верить интервью, которое продюсер и режиссер клипов группы «Queen» Руди Долезал дал изданию Page Six, музыканты обсуждают возможность сделать сиквел «Богемской рапсодии».
То, что фильм закончился титрами о смерти фронтмена группы, отнюдь не смущает участников группы. Между выступлением на благотворительном концерте Live Aid и смертью Фредди Меркьюри прошло целых шесть лет. Именно об этом времени и можно рассказать в сиквеле, рассуждает Руди Долезал.
Правда, стоит отметить, что это пока только слухи. Ни Рами Малек, исполнивший главную роль в «Богемской рапсодии», ни представители звукозаписывающего лейбла Queen пока не владеют информацией о возможном продолжении байопика.
Комментарии
Фильмы , Рами Малек , Брайан Мэй
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