Сцены, которые взбесили киноманов

В боевике «Терминатор 3: Восстание машин» (2003) есть масса моментов, которые по-настоящему раздражали зрителей. После некоторых сцен хотелось и вовсе прекратить просмотр, настолько они были нелепыми и непродуманными. Например, создатели фильма решили спародировать эпизоды из прежних серий франшизы, в которых прибывшие из будущего роботы добывают одежду. Но в третьей части герой Шварценеггера зачем-то нацепил на себя блестящие очки в стиле Элтона Джона , и это здорово испортило настроение истинным фанатам Терминатора.

О других раздражающих сценах в фильмах расскажет видео.