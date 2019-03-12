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«Покидая Неверленд»: правда или ложь о Майкле Джексоне 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Покидая Неверленд"
Недавно на фестивале "Сандэнс" была показана скандальная картина "Покидая Неверленд". Фильм вызвал большой резонанс в обществе.
Поклонников короля поп-музыки возмутила эта картина, а семья Джексона подала в суд на канал HBO, который взял на себя производство документальной киноленты. Поклонники и родственники Майкла возмутились тем, что Джексон не сможет ничего сказать в свою защиту, так как он покинул этот мир в 2009 году. Его фанаты заявили, что авторы картины представили артиста с худшей стороны, несмотря на все его достижения.
Напомним, что документальный фильм "Покидая Неверленд" полностью построен на интервью 36-летнего Уэйда Робсона и 41-летнего Джеймса Сейфчака, которые когда-то подверглись насилию со стороны Майкла Джексона. В интервью также участвовали родные и близкие мужчин.
Режиссер фильма Дэн Рид признается, что он не стал брать интервью у других очевидцев тех событий, так как это могло бы только ухудшить ситуацию и сделать сюжет картины более запутанным. Отметим, что семья Майкла Джексона не показана в фильме и режиссер не стал интервьюировать никого из них.

1993

Впервые Майкла обвинили в педофилии в 1993 году. Эван Чендлер подал иск против артиста на 20 миллионов долларов, обвинив музыканта в том, что он растлил его 13-летнего сына Джордана Чендлера. Именно тогда началось уголовное расследование и на ранчо Неверленд начались обыски. Тогда Майкл публично выступил в прямом эфире и заявил, что он не виновен.
Полиция допросила десятки детей, в числе которых был Уэйд Робсон. Однако Робсон вместе с матерью напротив, защищали Майкла и сказали, что он ни в чем не виновен.

1994

В 1994 году Майкл Джексон заключил досудебное соглашение с семьей Чендлеров и выплатил им 20 миллионов долларов. Джордан Чендлер сказал, что музыкант домогался его. Уголовное расследование продолжалось, но Чендлеры уже не принимали участия в нем.

2003

Второе расследование началась после выхода фильма "Жизнь с Майклом Джексоном". Подозрение правоохранительных органов вызвало заявление 12-летнего Гэвина Арвизо, у которого было онкологическое заболевание. Мальчик рассказал, что ночевал в спальне артиста. Майкл сказал, что не видит ничего страшного в том, что дети спят в его спальне.
Кадр из фильма "Жизнь с Майклом Джексоном"

2005

В июне 2005 года Майкл Джексон был признан невиновным по всем пунктам обвинения. Свидетелями защиты были Маколей Калкин и Уэйд Робсон. Сейфчак не участвовал в судебном процессе, так как отказался давать показания.

Почему Уэйд и Джеймс рассказали все только сейчас

По словам мужчин, психологическая травма дала о себе знать только во взрослом возрасте. Они осознали, что с ними произошло, когда сами стали родителями. В 2013 году Уэйд Робсон подал иск на 1,5 миллионов долларов, требуя компенсацию из средств, полученных в результате реализации наследства Майкла, однако получил отказ. Тоже самое случилось с Сейфчаком.
У Робсона начались психологические расстройства. Он стал успешным хореографом, но недавно он перестал танцевать и начал посещать психотерапевта.
Его признание подверглось широкой критике, но некоторые поддержали Робсона. Напомним, на момент сексуального скандала с Джексоном Сейфчаку было 10 лет, а Робсону 7 лет.
Картина вызвала настолько широкий резонанс, что авторы "Симпсонов" удалили эпизод с участием Майкла Джексона, некоторые радиостанции перестали играть в эфире песни певца, а Дрейк убрал песню с Майклом Джексоном из сет-листа своего тура.
Комментарии1
Фильмы , Майкл Джексон , Уэйд Робсон , Дэн Рид , Маколей Калкин , МВД
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