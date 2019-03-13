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Сцены из «Титаника», которые были на самом деле 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Титаник"
Фильм Джеймса Кэмерона стал одним из самых известных в истории кинематографа. В его основу легла реальная ситуация о первом и последнем рейсе, поэтому в картине воссозданы сцены с потопленного корабля.

Героический оркестр

Одной из наиболее ярких сцен стало исполнение оркестром музыки во время потопа. Они стояли на палубе и играли церковный гимн "Ближе, Господь к тебе". Предполагается, что музыканты делали свою работу до конца, чтобы успокоить пассажиров и панику на корабле из-за которой погибли многие люди.

Смерть капитана Смита

В фильме показано, как капитан Смит во время того, как остальные пассажиры пытаются забраться в шлюпки, отказывается от спасательного жилета. После этого он идет на свой мостик и закрывает туда дверь, а через несколько секунд его затопило. На самом деле очевидцы говорят, что видели это своими глазами. По другой версии, спасенные на шлюпках видели тело капитана. На самом деле, его так и не нашли, даже после нескольких экспедиций под воду.

Декорации и детали

Во время работы над съемками фильма, Джеймс Кэмерон несколько раз спускался к потопленному кораблю вместе со своей командой. Они смотрели интерьеры корабля, а затем пытались их воссоздать. То, что зрители увидели в фильме — декорации, максимально приближенные к настоящим.

Бенджамин Гугенхайм

В фильме есть момент, когда знаменитому бизнесмену предлагают спасательный жилет, но он отказывается от него и говорит "Мы одеты в соответствии с нашим положением и готовы погибнуть как джентльмены". На самом деле он в точности сказал эти слова. Вместе с помощником он переоделся во фрак, сел за столик в центральном холле и стал пить виски.
Комментарии
Фильмы , Джеймс Кэмерон
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