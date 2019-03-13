В «Дисней» заступились за посиневшего Уилла Смита 

Некоторое время назад кинокомпания «Дисней» выпустила трейлер к предстоящему сказочному фильму «Аладдин» от режиссёра Гая Ричи, где в роли Джинна снялся Уилл Смит. В картине он появится с синей кожей, как и подобает сказочному существу. Однако пользователи интернета в пух и прах разнесли трейлер, вволю поиздевавшись над Смитом. Представители «Диснея» позже прокомментировали реакцию зрителей, отметив, что «Аладдин» — один из самых ожидаемых фильмов года и публике наверняка придутся по нраву все персонажи, включая Джинна.